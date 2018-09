Zo laten de ondernemers achter BALR. het bedrijf razendsnel groeien

Het mannenkledingmerk BALR. is in korte tijd een internationaal succes geworden. Jaarlijks groeit het bedrijf met 100 procent. Hoe hebben oud-voetballer Demy de Zeeuw en zijn partners dat voor elkaar gekregen?

Oud-voetballer Demy de Zeeuw en internetondernemers Ralph de Geus en Juul Manders zijn de gezichten achter het mannenkledingmerk BALR. De heren hebben grote internationale ambities die ze in de afgelopen vijf jaar op hoge snelheid hebben nagestreefd. De droom om een wereldspeler te worden met een omzet van 100 miljoen lijkt steeds reëler te worden, schrijft De Ondernemer.

,,Wat wij maken is wat sporters dragen als ze van het veld af komen”, vertelt Thomas van Mastbergen als Head of Digital Marketing van BALR. aan emerce.nl. ,,Het is een lifestyle die we beschikbaar maken voor het grote publiek.” En dat gaat goed. ,,We groeien jaarlijks met 100 procent. Dit jaar bedraagt de omzet 20 miljoen euro. In 2022 moet dat minstens 100 miljoen zijn.”

Om die groei te kunnen bewerkstelligen verschijnt eind 2016 de eerste fysieke winkel in de Amsterdamse Kalverstraat. Hoewel de deuren van de stores in Utrecht en Berlijn nog niet geopend zijn, liggen ook deze steden al op het droge. De verkoop door retailers zorgt er bovendien voor dat een land als Japan ook wordt bereikt. Uit deze regio komen veel bezoekers op de website.

Duitse markt

Japan is de tweede belangrijkste internationale markt van BALR. terwijl Duitsland deze lijst aanvoert. Hoe? Met name door de nationale voetbalploeg van dit land. ,,De spelers dragen onze kleding graag, met als gevolg dat de vraag enorm snel groeit. Daarom is ons e-commerceplatform geoptimaliseerd voor de Duitse markt, hebben we een goede distributiepartner gezocht en openen we dus onze eerste winkel over de grens in Berlijn. Verder gaan we ook van start op Amazon Duitsland.”

In de eerste fase van het aankoopproces zijn influencers als dit soort voetballers ontzettend belangrijk voor BALR. Dat er momenteel al met 1.200 social influencers wordt samengewerkt, zegt alles over de intenties van het bedrijf. Volgens marketeer Van Mastbergen spelen deze mensen een cruciale rol in de zogenaamde inspiratiefase van de klant. Mooie mensen op goede foto’s met de kleding die de klant zoekt, spreken nu eenmaal meer aan dan een banner.

Win-win

BALR. betaalt echter niet voor die samenwerking, maar geeft gratis kleding weg als een influencer goede foto’s of filmpjes heeft gemaakt. Het is een win-win-situatie. De content van de influencer/vlogger is gratis reclamemateriaal voor het merk dat de beelden op eigen social media-kanalen plaatst. Omdat het bereik hiervan enorm is, kunnen vloggers weer nieuwe followers verwelkomen.

Het Nederlandse merk (waar ook voetballers Gregory van der Wiel en Eljero Elia in investeerden) wil zijn waar de doelgroep zich bevindt: op social media. Iets dat makkelijker lijkt dan het daadwerkelijk is. ,,We willen onze klanten probleemloos laten winkelen en daarom zijn we zeer geïnteresseerd in initiatieven als de product tagging van Instagram waarmee content shoppable wordt. Daar zitten we bovenop en we zorgen er dan ook voor dat we in beta’s mee worden genomen. Maar het betekent ook dat we afhankelijk zijn van de technologische doorontwikkeling van die platformen. We kunnen social shopping-functionaliteiten niet afdwingen”, aldus Van Mastbergen.

Lokaliseren

De bazen achter de onderneming zijn zich er goed van bewust dat dromen enkel met social media niet worden verwezenlijkt. En dus worden er samenwerkingen aangegaan met agentschappen, distributeurs en retailers. ,,Daarnaast willen we het e-commerce platform ‘lokaliseren’. Zo kunnen we nieuwe markten snel toevoegen. Dat betekent dat we de lokale betaalmethoden gemakkelijk kunnen aansluiten en de webshop in de lokale taal toegankelijk is. De digitale content die hiervoor nodig is willen we snel kunnen toevoegen en centraal beheren, net als de media-inkoop.”

Databasemarketing

Het strakker vormgeven van de databasemarketing een ander aspect is waar hard aan wordt gewerkt om BALR. naar een hoger plan te tillen. ,,We willen onze klanten en bezoekers een persoonlijke ervaring bieden maar daarnaast ook communicatie automatiseren zodat we sneller kunnen opschalen."

,,Onze klantenservice werkt al met Salesforce Service Cloud. Door het inschieten van transactionele data uit onze e-commerce applicatie en de klantreviews die we verzamelen via Trusted Shops, kunnen we daar al een aardig beeld van onze klant opbouwen. Uiteindelijk kunnen we alle interacties die een klant met ons heeft via e-mail, chat, telefoon, social media of reviewpartner koppelen aan een enkel klantprofiel. Dit geeft BALR. de mogelijkheid om het servicelevel nog verder te verhogen.”