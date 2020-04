Zo lease je je hele thuiswerkplek bij elkaar, inclusief luxe koffiezetapparaat

We moeten het thuiswerken nog even volhouden. Maar inmiddels beginnen veel thuiswerkers lichamelijke kwaaltjes te ontwikkelen en missen we toch wel die fijne stoel van kantoor. Het leasen van een professionele thuiswerkplek biedt uitkomst. Na gebruik stuur je de spullen gewoon weer terug.

Het thuiswerken gaat voor veel Nederlanders nog eventjes door, kregen we te horen tijdens de persconferentie van premier Rutte. Ondertussen beginnen onze lijven hevig te protesteren. Uren achtereen op een keukenstoel over onze laptops gebogen zitten werken, is voor niemand goed.

Werknemers die de mogelijkheid hebben, regelden al een bureaustoel via het werk. Anderen hadden er al een in huis of schaften een nieuwe aan. WeFurn komt met een extra oplossing: een bureaustoel leasen voor het bedrag van 30 euro per maand.



WeFurn biedt niet zomaar bureaustoelen aan, het zijn stoelen van hoge kwaliteit en helemaal ergonomisch verantwoord. ,,We waren al een tijdje bezig met het concept. De lancering moest eigenlijk deze zomer plaatsvinden, maar die hebben we versneld’’, vertelt Annemarie van der Velde, mede-oprichter van WeFurn. ,,Niemand zou nu op een keukenstoel of kruk hoeven te moeten zitten tijdens het werk.’’

Annemarie van der Velde van WeFurn.

2500 euro

Ergonomie is zeker niet iets wat we mogen negeren, vindt ook Igor Soons, directeur van Kantoorartikelen.nl. ,,Dat is als je het mij vraagt een one way ticket tot lichamelijke problemen. Ons lijf is niet gemaakt om lang stil te zitten op een stoel.” Het bedrijf van Soons houdt zich al jaren bezig met de ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek. ,,Op afstand werken is niet iets van de afgelopen weken, we hebben altijd al klanten gehad met medewerkers die van ver moeten komen en vaak thuiswerken.’’

Volgens Soons is een werkgever verplicht om een goede thuiswerkplek te faciliteren. Een stoel en bureau moeten aan bepaalde eisen voldoen, daarmee komt een fatsoenlijke thuiswerkplek al snel op zo’n 2500 euro. ,,Financieel is het voor een werkgever natuurlijk niet mogelijk om dat, juist nu onder de huidige marktomstandigheden, voor iedereen te regelen.’’

Bureaustoel van WeFurn.

Voorraden

Op die werkgevers richt ook WeFurn zich. Werknemers van deze klanten, maar ook zelfstandige ondernemers, hebben de volgende dag al een bureaustoel in huis, mits ze in de Randstad wonen. WeFurn wil ook graag gaan kijken naar een abonnement voor particulieren. ,,We krijgen veel aanvragen binnen van particulieren, maar kunnen dat technisch gezien nu nog niet regelen.’’

Een goede bureaustoel leasen kan ook via het bedrijf van Soons, maar in beperktere mate. Er is een schaarste aan het ontstaan op het gebied van kantoormeubilair: de vraag is groot, de aanvoer van nieuwe producten is kleiner. ,,Veel fabrieken van toeleveranciers zijn dicht. We hebben al maanden geen invoer, daardoor raken we door onze voorraden heen.’’

Het bedrijf pakt nog steeds wel alle aanvragen op waar dat kan, van zowel van bedrijven als particulieren. Niets is te gek voor Soons. ,,Je kunt bij ons alles leasen voor je thuiswerkplek, van een monitorarm tot beeldscherm en bureau.’’

IT-problemen

Maar dan zijn er ook nog de momenten waarop je de computer of printer wel uit het raam zou willen gooien. Veel bedrijven hebben een IT-helpdesk waar werknemers nog steeds terecht kunnen, ook nu ze thuiszitten. Maar niet bij alle organisaties is dit zo geregeld en ook zelfstandigen kunnen hier geen aanspraak op maken. Services zoals Student aan Huis kunnen je dan komen helpen.

Dit bedrijf zet IT-studenten in om je te helpen als je bijvoorbeeld geen verbinding met de printer krijgt, je laptop vastloopt of wifi-verbinding hapert. Dit kost je 8 euro per kwartier, plus 9 euro ‘voorfietskosten’.

Hergebruiken

De werkplek is natuurlijk niet compleet zonder een goed koffiezetapparaat. We missen de lekkere koffie op het werk, die luxe cappuccino of latte macchiato, inmiddels net zo erg als een ergonomische bureaustoel. Via CoffeeBundles kun je tijdelijk een luxe koffiezetapparaat in huis laten plaatsen. Het bedrijf werkt met abonnementen op koffie en regelt het apparaat plus bonen en het onderhoud. ,,We vinden die circulaire gedachte van apparaten hergebruiken erg belangrijk. Spullen gaan langer mee omdat wij het gebruik monitoren’’, vertelt Wouter Kreuwel, managing director bij CoffeeBundles.

Gemiddeld heeft een apparaat twee gebruikers en gaat zeven jaar lang mee. ,,Mensen moeten een abonnement gaan zien als een mooi alternatief, we zien dat dit groeit. Bezit wordt steeds minder belangrijk’’, zegt Kreuwel.

Koffiebonen

Gemak speelt hierin ook een belangrijk rol. Zonder al te veel moeite, behalve het abonnement afsluiten en het apparaat aanzetten, zet je elke dag een kopje kwaliteitskoffie. De apparaten zijn van Siemens, waar je alle soorten koffie mee kunt zetten: van espresso en latte macchiato tot americano. De bonen zijn van het merk Moyee, komen uit een eerlijke koffieketen en zijn ‘fairtrade plus’, vertelt Kreuwel. ,,Daar bovenop komt nog het voordeel van circulariteit via zo’n abonnement, het mes snijdt dus aan twee kanten.’’

CoffeeBundles wil liever niet zijn slaatje slaan uit de coronacrisis door nu ineens vol in te gaan zetten op de vele thuiswerkers. Maar een abonnement afsluiten voor thuis kan wel, dat kost je 0,35 cent per dag bij vier koppen koffie per dag. Binnen vier dagen heb je een nieuw of een opgeknapt tweedehands apparaat in huis. Afhankelijk van je gebruik, krijg je meer keren per maand of maandelijks nieuwe koffiebonen toegestuurd, in zakjes die door de brievenbus passen. Je hoeft er dus niet eens voor thuis te zijn.

Via een koffieabonnement van CoffeeBundles haal je voor een vast bedrag per maand een luxe koffieapparaat plus bonen in huis.