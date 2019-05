Zo leer je van de postbode je grenzen aangeven

,,Ik moet gewoon wat vaker ‘nee’ zeggen!’’ Als ik een euro kreeg voor elke keer dat ik iemand dat hoorde zeggen, was ik nu stinkend rijk geweest. Mensen zien ‘nee’ zeggen als dé oplossing voor stress. Om volmondig ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de dingen die echt belangrijk zijn, moeten we ‘nee’ zeggen tegen andere dingen. We realiseren ons dat het ons een hoop stress zou schelen als we voet bij stuk houden. Maar het ook daadwerkelijk doén, ho maar…

Onaardig

‘Gewoon ‘nee’ zeggen’, dat klinkt namelijk veel eenvoudiger dan het daadwerkelijk is. Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn we vaak bang dat mensen ons onaardig vinden als we een verzoek afwijzen. We vrezen dat de persoon in kwestie minder over ons denkt, en dus zeggen we toch maar ‘ja’.

En er is nog een reden: andere mensen. Onze collega’s, managers, familieleden en vrienden zijn er vaak ook gewoon héél goed in om ons iets in de maag te splitsen. ,,Je zou me hier zó ontzettend mee helpen!’’, zeggen ze dan. Of: ,,Jij bent hier altijd zo goed in, zou jij het misschien voor me willen doen?’’ Voor je het weet, zeg je toch maar weer ‘ja’. Voor deze mensen is dat een succes: ze hebben hun probleem tot jouw probleem gemaakt.

Niet mijn wijk

Een methode om vaker ‘nee’ te zeggen komt uit een onverwachte hoek, namelijk die van de postbezorging. Postbodes hebben een overzichtelijk taak. Ze bezorgen de post rond een bepaalde tijd, in een bepaalde wijk. Die wijk is keurig afgetekend en het is heel duidelijk welke adressen er binnen deze wijk liggen, en welke erbuiten. Vraag je een postbode dan ook om een brief te bezorgen aan de andere kant van de stad, dan is het antwoord ook duidelijk: ,,Niet mijn wijk, vriend!’’

Ook niet-postbodes kunnen soms best een onsje van deze mentaliteit gebruiken bij het uitvoeren van hun werk. Vraag je bij een binnenkomend verzoek - hoe slim gebracht ook - dan ook af: is dit eigenlijk wel mijn wijk? Zo niet, dan sta je dus volledig in je recht om het probleem bij die persoon te laten.

Minder populair

Het maakt je misschien iets minder populair en komt je mogelijk op een opgetrokken wenkbrauw te staan, vooral bij mensen die inmiddels verwachten dat ze zomaar taken bij jou kunnen dumpen. Maar dat weegt niet op tegen hoeveel rust het in je hoofd scheelt. Bedenk bovendien: ‘nee’ zeggen maakt je op de korte termijn misschien ietsje minder populair, maar op de lange termijn zorgt het juist voor meer respect.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef over stress het boek ‘Fokking Druk’ (2018).

