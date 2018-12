Zo maak je haalbare voornemens voor jouw bedrijf

We nemen ons weer met z'n allen voor dat we minder gaan eten, nu écht stoppen met roken en ook vaker de alcohol laten staan. En als je ondernemer bent, zeg je daar waarschijnlijk ook nog bij: 'Ik wil in 2019 meer winst behalen.'

Maar het loont om veel creatiever te zijn met je goede voornemens. Het behalen van meer winst is veel te vaag: dat is hetzelfde als wensen dat je in 2019 'gelukkiger' wilt zijn. Wees specifiek: hoe ga je die extra winst behalen? Wat is precies nodig in jouw bedrijf? Waar zou het nu echt van opknappen? Maak het concreet: je kunt als doel bijvoorbeeld 'meer persaandacht' wensen. Of 'eindelijk zichtbaar zijn op social media'. Of een 'nieuwe doelgroep aantrekken'. Hoe specifieker je bent, hoe groter de kans dat het ook echt gebeurt.

De jaarwisseling is namelijk, net als in je persoonlijke leven, een mooie kans om even eerlijk naar afgelopen jaar te kijken en plannen te maken voor volgend jaar. Waar sta je nu met je bedrijf? Wat gaat niet zo goed, wat kan veel beter? Waar roep je nu al jaren over dat je het 'echt eens aan moet pakken', maar vergeet je toch telkens te doen?

Het aanbrengen van verandering begint bij de cijfers. Wanneer je de exacte cijfers over de huidige situatie niet kent, begin je niks. Niet voor niets laten diëtisten of sportcoaches je eerst op een weegschaal staan om precies je vetpercentage en spiermassa te meten. Zo werkt het ook in je bedrijf: het werkt motiverend om je cijfers te zien, daarna kun je ze veranderen. Weet precies hoeveel klanten je in 2018 per maand hebt gehad. Welk percentage daarvan was nieuw? Hoe groot wil je dat dit percentage in 2019 is?

Zet drie goede voornemens voor je onderneming op een rijtje, noteer de cijfers zoals ze nu zijn en hoe je ze in kwartaal één, twee, drie en vier van het nieuwe jaar wilt hebben. Bedenk dan per voornemen een paar concrete acties om ze daadwerkelijk uit te laten komen. Het mooie? Je hoeft er geen glas wijn om te laten staan.

Hoe je je als ondernemer het beste kan onderscheiden zie je in deze video: