Zo maak je ook als introvert een goede indruk op je werk

Je bent niet verlegen, asociaal of lui. Integendeel: introverte persoonlijkheden zijn vaak goede leiders. Maar in een werkomgeving die vooral extraverten op een voetstuk zet, kan het moeilijk zijn om op te vallen.

Of iemand introvert of extravert is, bepaalt waaruit we onze energie halen en hoe we onze aandacht besteden. Mensen met een extraverte persoonlijkheid krijgen energie van gezelschappen en zijn op de buitenwereld gericht. Het zijn vaak makkelijke praters en ze zijn vaak erg fanatiek. Introverten reflecteren liever en zoeken af en toe de rust op. Ze zijn iets kalmer, luisteren vaak beter en denken na voor ze iets zeggen.

Het is niet zo gek dat extraverten meer opvallen op de werkvloer, en er wellicht eerder met die promotie vandoor gaan. Met deze tips kan je ook als introvert toch een goede indruk maken op je werk.

Zoek de juiste rol

Een bepaalde sector of industrie waarin introverten in uitblinken is er niet. Sommigen kiezen misschien liever voor een analytische baan zoals accounting, terwijl anderen dan weer warm lopen van een creatieve baan in de journalistiek. Het is belangrijk dat je een rol zoekt die je kwaliteiten goed naar buiten laat komen.

Bekijk je sterkte en zwakte punten en vergelijk dan of die overeenkomen met jouw taakomschrijving.

Gebruik je kwaliteiten tijdens vergaderingen

Wanneer je wat stiller bent van nature, communiceer je waarschijnlijk liever via email dan via de telefoon. Je kan even nadenken over wat je zegt en allesnetjes uiteen zetten. In een vergadering zitten met allemaal luidruchtige mensen die hardop denken kan dan ook een uitdaging zijn.

Probeer dit niet te snel als een nadeel te zien. Jij luistert waarschijnlijk beter dan anderen. Veel mensen luisteren vooral naar zichzelf, in plaats van effectief hun gesprekspartners de nodige aandacht te geven. Luister, schrijf dingen op en los problemen op in je hoofd. Geef daarna een goed doordacht antwoord en laat zien dat jij met een enkel antwoord veel meer impact kan hebben.

Leer je collega's kennen

Ondanks dat jij misschien liever alleen werkt en sociale praatjes bij de koffiemachine mijdt, is het hebben van een goede band met collega's belangrijk. Wanneer je een goede relatie met een collega hebt, kun je overleggen wanneer iets niet goed gaat, brainstormen over ideeën en ze zullen je steunen tijdens vergaderingen.

Treed buiten je comfortzone

Het is logisch dat jij niet het middelpunt van de aandacht wilt opzoeken. Maar soms moet je dat wel proberen. Geef die presentatie. Praat met je baas over wat je wil bereiken. Leg uit waarom jij die promotie verdient.

Klinkt dat angstaanjagend? Oefen dan eerst bij je vrienden, je partner, familie. Kortom, mensen die je vertrouwt. Het is oké als het niet meteen lukt, alle begin is nu eenmaal moeilijk. Niemand voelt zich 100 procemt op zijn gemak wanneer hij voor een grote groep moet spreken, maar oefening baart kunst.

Opscheppen mag

We kennen ze allemaal: die mensen op kantoor die er geen enkel probleem mee hebben om af en toe hardop te zeggen hoe geweldig ze zelf zijn. Vaak zijn het deze mensen die mooie kansen en promoties krijgen. Vervelend.

Een van de minder leuke consequenties van wat stiller zijn, is dat je kwaliteiten soms niet net zo snel erkend worden. Jezelf een schouderklopje geven is ongemakkelijk en lijkt misschien onnodig, maar je collega's en leidinggevenden af en toe wijzen op jouw verrichte werk kan wonderen verrichten.

Zo overleef je als introvert een druk kantoor volgens onze columnist Charlotte van 't Wout: