Zo maakte sieradentweeling Vedder&Vedder van hun bedrijf een succes

Op Instagram zien dat het zoontje van Chantal Janzen voor het eerst zelfstandig ‘mama’ schrijft, dit in hetzelfde handschrift in een gouden kettinkje graveren en het vervolgens naar de presentatrice opsturen. Je kunt stellen dat het een opdringerige manier is om jezelf in de markt te zetten, maar voor Vedder&Vedder pakte het geweldig uit. De blonde BN’er was er dolblij mee en uitte dat op social media. De tweeling Esther en Anne Vedder mogen zich inmiddels met alle recht de juwelier van bekend Nederland noemen.

Er zijn legio voorbeelden waarbij de zusjes Vedder brutaal inzetten en vervolgens het maximale rendement behalen. Is het niet actrice Anna Drijver die een sieraad krijgt en daarmee de show steelt bij een van haar premières, dan is het wel filmster Carice van Houten die hoogstpersoonlijk naar het kantoor van de gezusters komt voor een speciale ketting. Zangeres Do vertelde tijdens een interview met De Telegraaf dat ze haar outfit compleet maakte met een sieraad van de hand van de Vedders en ook Nederlands bekendste vlogster Monica Geuze stak op haar YouTube-kanaal niet onder stoelen of banken blij te zijn met een ontvangen kettinkje van de tweeling.

Zo val je op

,,Toen wij drie jaar geleden begonnen, stelden we onszelf de vraag hoe we nou het beste op konden vallen. Instagram werd steeds populairder en dus besloten we daar op in te zetten. Zoveel posten dat iedereen ons wel moest zien. Haha, op den duur kregen we berichtjes terug met de vraag of we alsjeblieft wilde stoppen met spammen. Toch werkte het wel. Ik denk dat mensen het leuk vinden om een tweeling te volgen. Daar speelden we op in door veel van onszelf te laten zien. Ons persoonlijk account ging toen zo hard, dat het onze zakelijke ook meetrok. Steeds meer followers kochten van ons en door de adressen van bekende Nederlanders op te zoeken, vonden we ook bij hen een ingang. Heel doelbewust. Want als zij het dragen, kom je over als een betrouwbaar merk. Het was een uitstekende zet. Net zoals dat ik zelf persberichten schreef om naar vrouwenbladen op te kunnen sturen. We haalden de cover van VIVA en kwamen in Grazia te staan. Zulke dingen heb je nodig.”

Terwijl een van haar medewerksters een kop thee voor Esther neerzet, vertelt ze dat zij en haar zus in eerste instantie veel negatieve reacties kregen op het starten van een onderneming in dit handelswaar. ,,’Waarom ga je in de sieraden? Die kan iedereen maken en kun je op iedere hoek van de straat krijgen’, zeiden veel mensen. Maar een handtekening, vingerafdruk of gepersonaliseerde tekst bestond dus nog niet. Ja, bij V&D in een standaard lettertype. Maar niet zoals wij het doen.”

Pop-up store

Het koppel heeft dus heel bewust ingespeeld op bekend Nederland als voornaamste klant. Een goede zet, net zoals dat Vedder en Vedder goed hebben nagedacht over hun verkoopplatformen. Esther: ,,Veel sieraden liggen alleen in winkels. Bij juweliers waar nauwelijks iemand komt. Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd? Onze klanten zijn tussen de 25 en 35 jaar oud en dus leek het ons slimmer om op social media en online in te zetten. Er waren ook nog maar weinig andere merken die dat deden. En het is ook voordeliger. Alle kosten die je maakt aan het inrichten en draaiende houden van een fysieke winkel vallen weg. Het enige dat we wel eens doen, is verkopen vanuit een pop-up store. Het leek ons heel leuk om eens in de Bijenkorf te staan. Die wens spraken we al heel vroeg uit, maar voor we het wisten stonden we er.”

Het deert niet, want dat Vedder&Vedder een gat in de markt heeft gevonden, is wel duidelijk. En dat terwijl er nooit een investeerder aan te pas is gekomen. ,,Ons startkapitaal was 0 euro. We hadden een bijbaantje om de huur van onze woning te kunnen betalen en het geld dat overbleef, stopten we in de onderneming. We hebben één keer 10.000 euro geleend en de rest is met eigen vermogen gedaan. Dat vind ik ook wel zo fijn, we willen van niemand afhankelijk zijn.”

,,Op een bepaald punt merk je dat de zaken goed gaan. Dat je geld overhoudt voor andere dingen waardoor je het professioneler kunt gaan aanpakken. Zo zaten we in het begin met stagiaires in een klein kantoor en zijn we nu met 25 mensen voor de klantenservice, marketing, het goud smeden en inpakken. En we zitten in een prachtig pand. We lieten de sieraden eerst ook ergens anders maken. Totdat we zagen dat er zoveel bestelling waren waardoor we bedachten dat we dan ook zelf wel de benodigde machines konden kopen. Toen ging het snel en liep bijvoorbeeld de levertijd van veertien dagen terug naar drie. Veel beter, want sieraden worden vaak gekocht als cadeau. En die worden vaak op het laatste moment aangeschaft, niet al twee weken van tevoren.”

Iets beter nadenken

,,Allemaal dingen die je gaandeweg leert”, vervolgt ze. ,,Haha, net zoals dat ik erachter ben gekomen dat het ondernemers eigen is om overal vol enthousiasme in te springen om later tot de ontdekking te komen dat dit het toch niet helemaal was. Dat je over sommige dingen van tevoren iets beter moet nadenken. Wij kregen al heel snel allerlei aanbiedingen van investeerders en warenhuizen en pakten alles aan. De ervaring leert echter dat het soms slimmer is om een jaartje te wachten. Daarmee zeg ik overigens niet dat enthousiasme niet goed is. Als je iets wil, dan kun je dat bereiken. Dat geloof ik echt. Zolang je maar de keuzes maakt die tot dat doel leiden.”

Veel tijd investeren in je onderneming is een andere tip van Vedder. ,,Je moet dingen aan de kant kunnen zetten. Mijn zus en ik hebben een tijd gehad waarin we niet of nauwelijks op stap gingen met onze vriendinnen. Wij ondernamen en dus was er geen geld. ‘Hoe kan het dat jullie zo hard werken en zo weinig verdienen?’, werd ons dan gevraagd. Maar dat moet je er voor over hebben. En in ons geval deden we wat we leuk vonden waardoor het ook vanzelf ging. Ik krijg altijd ontzettend veel energie van het bedenken van nieuwe collecties.”

Doorzetten

Gaat het over een boodschap die Esther wil meegeven aan toekomstige ondernemers, dan zegt ze er waarde aan te hechten dat er in dit interview ‘iets komt te staan over doorzetten’. ,,Er kan niet vaak genoeg gezegd worden dat je je echt niet tegen moet laten houden door de mening van anderen. Ik weet zeker dat iets je lukt als je zelf wilt en een plan hebt. Ik merk om me heen dat men vaak negatief tegenover ondernemen staat. En dat veel mensen zich daardoor laten beïnvloeden. Dat vind ik echt zonde!”

,,Wil je iets? Doe het!”, adviseert ze met klem. ,,Twijfel je namelijk te lang en kies je voor een vaste baan, dan kom je vast te zitten in routine. De stap om dan later alsnog iets voor jezelf te beginnen, wordt alleen maar groter. Neem de gok. Lukt het niet, dan kun je altijd nog een vaste baan zoeken. En nee, je hoeft echt niet rijk en bijzonder slim te zijn. Wij hebben het tenslotte ook stapje voor stapje gedaan’’, aldus de jonge ondernemer, die zich dit jaar samen met haar zus na België gaat richten richt op de Engelse en Duitse markt.