Zo niet: ‘mooi verslag, bijna geen spelfouten dit keer’

complimentendag‘Wat zit je haar leuk’, of ‘mooie memo, bijna geen spelfouten dit keer’. Het zijn complimenten, maar heeft de ontvanger er ook echt wat aan? Complimenten geven (en ontvangen) is lastiger dan het lijkt. Maak er werk van vandaag op Nationale Complimentendag.

Scholieren in Californië die weinig afwezig waren, werden publiekelijk gecomplimenteerd. Het idee achter de lof was dat het anderen ook zou stimuleren minder afwezig te zijn. Helaas werkte deze vorm van complimenteren niet. Na de schouderklopjes hadden de scholieren plots het idee dat ze iets uitzonderlijks deden. Daarnaast willen pubers niets liever dan opgaan in de menigte. Door zo op te vallen, besloot menig scholier vaker afwezig te zijn. Een analyse van de Harvard Kennedy School of Management van het systeem concludeerde dat deze vorm van complimenteren een tegenovergesteld effect had. Hoe moet het dan wel?

Maak het concreet

,,Mensen kunnen zelfs onzeker worden van complimenten als ze niet weten waaróm ze iets goed doen”, zegt Saskia Tjepkema, adviseur en coach bij Kessels & Smit en medeauteur van Alles wat je aandacht geeft, groeit. ,,Je denkt dan onbewust: nu verwachten ze dat ik het de volgende keer nog beter doe. Schouderklopjes zonder inhoud kunnen bovendien betuttelend overkomen. Terwijl inhoudelijke complimenten meer op een gelijk niveau zijn. Je geeft dan goed aan wat het effect is geweest van bepaald gedrag en waarom dat werkt. Dat heeft meer impact op de ontvanger en maakt diegene zekerder.” Dus niet: ‘puike powerpoint’ maar: ‘je presentatie had een heldere structuur, daardoor kon ik het van A-Z volgen ook al vond ik het onderwerp ingewikkeld.’

Kim Scott benadrukt het in haar boek Radicaal Openhartig: ,,Als je een compliment geeft, doe dan research tot je werkelijk begrijpt wie wat heeft gedaan en waarom het zo fantastisch was. Formuleer complimenten en kritiek zo concreet en gedetailleerd mogelijk.”

Verplaats je in de ander

De vuistregel is om kritiek persoonlijk te geven en complimenten publiekelijk. Maar belangrijker is om je te verplaatsen in de ontvanger. ,,Sommige mensen vinden het vreselijk om publiekelijk complimenten te krijgen”, zegt Saskia Tjepkema. ,,Wanneer je wilt dat een compliment ook echt ontvangen wordt, maak dan contact met de ander en zorg dat die het niet afweert. Dus bedenk vooraf hoe die persoon in elkaar zit en wat diegene het liefste heeft.” Geef nooit kritiek in een groepsmail - een compliment over een kleinigheid kan wel via de groepsmail. Kim Scott: ,,Je laat ermee zien dat je opmerkt en waardeert wat er gebeurt.”

Maak contact

In Radicaal Openhartig beschrijft Kim Scott hoe ze een cultuur van openhartigheid (met kritiek én complimenten) bij Google heeft ingevoerd. En hoe ze zelf werd gecomplimenteerd door haar baas Sheryl Sandberg. Die vertelt haar na afloop van een van haar eerste presentaties dat ze een flitsende carrière tegemoet gaat bij Google. Ze benoemt welke goede elementen in haar presentatie zaten en Sandberg zegt dat ze ervan heeft geleerd. In het gesprek daarop vraagt Scott wat er niet goed ging. Ze blijkt te vaak ‘eh’ te zeggen en ze krijgt het aanbod een training van een spraakcoach te volgen. Scott wuift de opmerking tot twee keer toe weg. Sandberg krijgt het gevoel dat ze de opmerking negeert: ,,Ik zal dus heel openhartig moeten zijn om tot je door te dringen. Je bent een van de slimste mensen die ik ken, maar door al dat ‘eh’ klink je stom.” Het is voor Scott de eyeopener hoe je openhartig complimenten en kritiek geeft. Juist met als doel iemand verder te helpen in zijn of haar carrière.

Complimenten kun je in een vraag verpakken

Als je het niet precies weet, kun je er ook altijd nog naar vragen, zegt Tjepkema: ,,‘Als jij de vergadering leidt, zijn we altijd op tijd klaar. Hoe krijg je dat voor elkaar?’ Zo geef je een compliment verpakt in een oprechte vraag. Grote kans dat je collega dan nieuwe dingen ontdekt over zichzelf.”

Vermijd neerbuigende complimenten. ‘Dat ging heel goed, deze keer.’ ‘Je doet het al bijna net zo goed als je voorganger’ of ‘best aardig, hoor’. Dat zijn geen complimenten, maar het is slecht onderbouwde kritiek.

Neem complimenten in ontvangst

Wuif complimenten niet weg, maak je prestaties niet kleiner dan ze waren, neem ze gewoon in ontvangst. Saskia Tjepkema: ,,Zeg bijvoorbeeld: ‘Dank je wel, dat is leuk om te horen’ of een variant daarop. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. En als je wilt, en het past, kun je daarna ook nog doorvragen op wat iemand dan precies goed vond. Zo leer je er ook iets van.”

Vissen naar complimentjes is niet slecht

Als duidelijk is dat je kunt leren van kritiek, maar ook van complimenten, is de stap kleiner om te vragen wat je goed doet. Een goede collega van Saskia Tjepkema kreeg veel complimenten voor haar workshops, maar werd ongelukkig van het werk, en zelfs een beetje onzeker, omdat ze niet begreep wat ze nu goed deed. ,,We hebben enkele van die mails met complimenten ontleed en zo kwamen we erachter wat haar kwaliteit was als het gaat om workshops geven. Veel mensen registreren niet wat ze goed doen. Wat jij makkelijk vindt, vind je niet snel bijzonder. Maar als je duidelijk hebt wat je van nature heel goed kunt, heb je ook een punt te pakken dat je soms nog beter kunt maken of meer kunt inzetten.” Vaker naar vissen dus, dan kun je daarna ook ‘functioneel opscheppen’. ,,Dan kun je bijvoorbeeld zeggen: door in een les veel voorbeelden te geven, maak ik beter contact met een groep. Hoe doe jij dat?”