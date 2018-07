Zo runt Ik Vertrek-dochter Suus (14) haar eigen sieradenwebshop

Bijna vier jaar geleden vertrok Suus met haar ouders, twee zussen en broer naar Italië. Het avontuur van haar ondernemende ouders – die een glamping begonnen in Piemonte – was te zien bij het programma Ik Vertrek . Het ondernemersbloed blijkt ook bij dochter Suus door het lijf te stromen. Ze zette haar eigen sieradenlijn op.

Suus Lothmann (14) heeft inmiddels een Instagrampagina met meer dan 11.000 volgers en een uitpuilende mailbox. ,,Het begon als een grapje”, vertelt ze terwijl ze met haar voeten in het zand zit aan de rand van de Ligurische Zee. Ze heeft een dagje vrij. Geen school, en – los van het interview – geen Jewellery by Suus, schrijft De Ondernemer.

Ze begon de site samen met een vriendin. ,,Samen kochten we voor 20 euro spulletjes en zijn we sieraden in elkaar gaan zetten. We maakten foto’s en zetten die online.” Suus maakte een Instagrampagina en al snel stroomden de verzoekjes binnen. ,,De pagina groeide snel.”

Suus was er in eerste instantie niet heel actief mee bezig, zegt ze. ,,Als ik wat gemaakt had, plaatste ik een fotootje op Insta. Twee maanden nadat ik begonnen was, had ik 4000 volgers. Toen dacht ik: ‘Dit zou weleens wat kunnen worden.’ Ik ben toen actiever berichten gaan posten en op zoek gegaan naar samenwerkingen.”

Influencers

Zo stuurt ze iedere dag privéberichtjes op het medium naar influencers, modellen en deelnemers van bijvoorbeeld het Junior Songfestival. Of zij in ruil voor gratis sieraden een fotootje willen maken voor haar pagina. Een winactie is ook een optie. Een influencer die Suus’ sieraden gratis weggeeft, maar haar daarvoor wel moeten gaan volgen, is vaak weer goed voor een lading nieuwe volgers. Zo strikte ze model en realityster Farrieda Smit voor een kiekje met haar handgemaakte schelpenketting.

,,Ik stuur vaak tien berichtjes per dag en kreeg misschien twee keer per week reactie. Mensen met meer dan 50.000 volgers hoef ik niet te vragen – die willen vaak betaald worden voor zo’n deal.” Haar strategie werpt zijn vruchten af, want inmiddels heeft ze 11.200 volgers op Instagram.

Helemaal alleen hoeft ze het niet te doen. Haar vader zette haar website in elkaar, haar moeder – die eerder een kledingzaak runde en ervaring heeft met het ontwerpen van sieraden – voorziet haar zo nu en dan van vakkundig advies. Maar verder doet ze alles zelf: haar inkopen, het maken van de sieraden en ze zorgt dat alle pakketjes – zo’n 40 per week – netjes op de post gaan. Pakketjes die allemaal naar deze kant van Europa gaan. ,,65 procent gaat naar Nederland, 35 procent naar België.”

Volledig scherm De familie Lothmann. © Avrotros

Fulltime

Inmiddels is Suus twee jaar onderweg en werkt ze – naast haar school – zo’n veertig uur per week aan haar bedrijfje. ,,Het voelt niet als werken. Ik vind het gewoon leuk en terwijl ik sieraden maak, zet ik lekker een Netflix-serietje op”, zegt ze opgetogen. Ze verdient zo’n 700 euro per maand en is heel wat ondernemerslessen verder. ,,Eerder zette ik mijn vriendinnen weleens op de foto, maar dat doe ik niet meer. Ik kies voor mensen tussen de 18 en 25. Dat staat professioneler. En als iemand een klacht heeft, los ik dat goed op. Ik stuur niet meer alleen het vervangende deel, maar een heel nieuw sieraad op.”

Suus hoopt nog veel meer volgers te krijgen. Eerst moet ze haar middelbare schooldiploma nog halen en hoopt ze een studie af te ronden, maar haar droom is om van Jewellery by Suus een echt groot bedrijf te maken.

Volledig scherm "Beauty @farriedasmit met het schelpen kettinkje. Besteller van de afgelopen maand." © Suus Lothmann

Volledig scherm "@verapadding met het super mooie dq muntjes kettinkje!" © Suus Lothmann

Volledig scherm "Babe @chloefokkens met het schelpen kettinkje in het zwart." © Suus Lothmann