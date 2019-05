Zo schep je op over jezelf - op een goede manier

Opscheppen is voor veel mensen geen positief woord. Maar het is juist belangrijk om over jezelf in de overtreffende trap te praten. Trainer en schrijver Meredith Fineman legt uit waarom en hoe je dat doet.

Door de introductie van social media is alles wat we doen veel meer in de etalage komen te staan. Ons cv is voor iedereen in te zien op LinkedIn, we plaatsen selfies op Facebook en op Instagram showen we wat we doen en met wie. Op Twitter geven we ongegeneerd onze mening over van alles en nog wat. ,,Onthoud dat we leven in het tijdperk van de celebrity. Alles draait om de persoon. Daardoor zijn mensen en leiderschap zichtbaarder dan ooit”, zegt de Amerikaanse Meredith Fineman tegen work-lifeplatform Intermediair.

Brag Better

Fineman is expert op het gebied van zelfpromotie en creëerde de workshop Brag Better. Momenteel schrijft ze aan een gelijknamig boek met tips over hoe je jezelf op een succesvolle manier in de kijker speelt. ,,Te veel mensen belichten zichzelf op een negatieve manier. Wat je daar eigenlijk mee zegt is: ik weet niet zo goed wat ik ermee aanmoet, dus maak ik mezelf vast belachelijk zodat een ander het niet kan doen.”

Fineman stelt dat goed opscheppen eigenlijk een vorm van spinnen is. Werk je bijvoorbeeld ergens al tien jaar en solliciteer je naar een nieuwe baan, zeg dan niet dat je er vastgeroest zit, maar spin het als: ,,Het is uniek dat iemand in 2019 tien jaar ervaring heeft bij een bedrijf. Mijn kennis is grondig en daardoor waardevol.”

Persoonlijke pitch

Of je nu vraagt om een loonsverhoging, solliciteert naar een nieuwe baan of iemand ontmoet op een netwerkborrel: in alle gevallen is het handig als je je persoonlijke pitch klaar hebt. Fineman: ,,Zie opscheppen als de kers op de taart. De inhoud van je werk is het lastigste; er in positieve zin over praten zou dus helemaal niet zo ingewikkeld moeten zijn.” Om daar handig in te worden, is het nuttig je pitch gewoon eens te oefenen. ,,Mensen weten pas wat je wilt als je het ze duidelijk vertelt”, zegt Fineman.

Opscheppen is niet hetzelfde als liegen. ,,Liegen is niet de bedoeling. Wat je met opscheppen doet is de feiten op de meest aantrekkelijke manier presenteren. En het is echt lastig om daar in door te schieten. Als jij het eerlijke verhaal vertelt over iets dat je aan het hart gaat, zou het mij echt verbazen als je meteen overkomt als een onaangenaam iemand.”

Tips

Jouw bio is de perfecte plek om op te scheppen. Vier tips van Meredith Fineman:

1. Iedereen heeft een bio nodig, waarin al je titels, studies en awards staan. Maak ieder kwartaal een update en zet hiervoor een herinnering in je agenda.

2. Schrijf een lange en een korte bio. Zorg dat overal dezelfde bio terug te vinden is, zowel op je persoonlijke social media-kanalen als op de website van je werkgever (afhankelijk van de beschikbare ruimte plaats je de lange of de korte bio).

3. Laat professionele foto’s maken die je gebruikt op al je social media-kanalen.

4. Maak een persoonlijke website. Deze kun je gebruiken als uithangbord van je werk.