Zo schrijf je een spetterende motivatiebrief – in het Engels

Taaltrainer Timmer is geboren Engelse en zit al twintig jaar in het vak. Bij ‘de nonnen van Vught’ geeft ze intensieve taalcursussen aan iedereen die beter Engels wil spreken, van politici tot profsporters en artiesten. ,,Meestal komen mensen bij ons terecht omdat ze een taal beter moeten spreken voor hun werk. Dat zijn heus niet alleen directeuren van grote bedrijven. Ik heb bijvoorbeeld ook lesgegeven aan een boer die met zijn bedrijf naar Amerika wilde uitbreiden.’’

Streng

Het schrijven van een brief in het Engels, zeker een formele, kan een flinke valkuil zijn voor sollicitanten. ,,Als je met iemand in gesprek een taalfoutje maakt, dan kun je daarvan herstellen. ‘De boodschap is belangrijker dan de correctheid’, zeg ik tegen mijn leerlingen. Maar die brief is de eerste indruk die je maakt en op papier blijft zo’n fout voor altijd staan.’’ Werkgevers zijn streng. ,,Voor velen is het kunnen schrijven van een goede brief in het Engels een voorwaarde om ook maar op gesprek te kunnen komen. Is je brief niet goed, dan kom je er niet in.’’

Wij Nederlanders staan bekend om onze talenkennis. Toch is de vraag naar Engelse bijspijkerlessen niet gering, ziet Timmer. ,,Het is waar dat veel Nederlanders goed of redelijk goed Engels spreken, maar dat geldt heus niet voor iedereen.’’ Bovendien, een Engels zinnetje eruit gooien tegen een toerist is toch iets anders dan zakelijk moeten converseren. ,,Als je een taal moét spreken – en een goede indruk moet maken – kan dat best eng zijn.’’

Letterlijke vertaling

Het feit dat Nederlanders denken dat hun Engels prima in orde is, kan hen in de problemen brengen. ,,Fouten ontstaan vaak als mensen letterlijk gaan vertalen uit het Nederlands of zinsconstructies een-op-een overnemen. Het zijn soms kleine dingetjes die misgaan, maar als jouw brief op een grote stapel ligt met nog heel veel anderen kunnen die dingetjes het verschil maken.’’

Het goede nieuws: wie de tijd eraan wil besteden, kan sprongen maken. ,,Als je hulp nodig hebt, ben je echt niet de enige. De oorzaak van het wisselende niveau verschilt. Soms hebben mensen het niet goed meegekregen in hun opleidingen, bij anderen is de kennis weggezakt - logisch als je normaal nooit Engels hoeft te spreken voor je werk. Ik werk met leerlingen aan beheersing van de grammatica en ook het culturele verschil tussen de twee talen.’’

Een Engelse motivatiebrief moet op meerdere fronten goed scoren. Maar waar moet je op letten?

1. Kies Brits of Amerikaans

Schrijf je ‘favorite’ of ‘favourite’, ‘center’ of ‘centre’? Het kan allebei, maar de eerste optie is de Amerikaanse spelling en de tweede de Britse variant. Voor je begint te schrijven, moet je kiezen welke van de twee je wilt gebruiken. Op Nederlandse scholen wordt in de lessen vaak Brits Engels – met bijbehorende spelling – gekozen, maar het ‘veramerikaniseren’ van je brief is uiteraard geen slecht idee als je potentiële nieuwe werkgever een Amerikaans bedrijf is. Taaltrainer Timmer: ,,Europese bedrijven gebruiken zelf meestal Brits-Engels.’’ Maar, wat je ook kiest, wees vooral consistent. ,,Als je Brits en Amerikaans door elkaar gebruikt, komt dat erg slordig over.’’

2. Gebruik de juiste aanhef en afsluiter

Formele en informele brieven in het Engels kennen vaste regels. Weet je aan wie je de brief schrijft, begin dan met ‘Dear Mr [naam]’ of ‘Dear Ms [naam]’. Je sluit dan af met ‘Yours sincerely’ of ‘Kind regards’. Timmer: ,,Hier iets van ‘Love’ schrijven of ‘Best wishes’ is echt te informeel.’’ Weet je niet aan wie je de brief richt, dan is daar een aparte structuur voor: begin met ‘Dear Sir/Madam’ en eindig dan met ‘Yours faithfully.’

3. Let op je grammatica

Indruk maken op je potentiële nieuwe werkgever doe je zeker niet met grammaticale misstappen. Het gaat vaak mis bij het gebruik van de werkwoordstijden, ziet Timmer. ,,De zin ‘ik werk al vijf jaar bij dit bedrijf’ vertaal je niet met ‘I’m working at this company for five years’ maar met ‘I have been working for this company for five years’.’’ Voorzetsels zijn ook een struikelblok. ,,In Nederland zit je op school, op de universiteit, dus mensen maken er ‘on university’ van, maar het is ‘at university’. Nu al in de war? Online zijn meerdere grammaticagidsen te vinden. Timmer: ,,Voor meer informatie over Engelse grammatica raad ik de website Englishpage.com aan.’’

