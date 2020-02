Zo sleep je een investering van 1 miljoen euro binnen: ‘De uitwerking is zoveel belangrijker dan je idee’

Met hun bedrijf brengen de Melkerts nieuwe technologie naar een traditioneel ingestelde sector. Fleur: ,,In de recruitment gaan we al jaren uit van het cv. Maar dat laat eigenlijk alleen maar zien wat iemand in zijn loopbaan gedaan heeft. Voorspellende waarde voor hoe goed iemand bij een bedrijf past, heeft het niet.’’ Met cv en gesprekken als graadmeter, komen ook bepaalde (onbewuste) vooroordelen om de hoek kijken die de keuze kleuren. Zo wordt een geschikte kandidaat nogal eens over het hoofd gezien of blijkt een nieuwe werknemer achteraf toch een slechte match.



Die nadelen ondervonden de Melkerts bij hun eerste bedrijf, een recruitmentbureau. Charlotte: ,,Het verbaasde en frustreerde ons hoe weinig er gebruik werd gemaakt van data.’’ Daar wilden ze iets mee doen. ,,We wilden bedrijven op zoek naar personeel niet een dienst bieden – het zoeken van mensen – maar een product: iets wat kan helpen bij het objectief selecteren van de juiste mensen.’’

Games

Equalture biedt bedrijven de mogelijkheid de geschiktheid van kandidaten te toetsen met behulp van algoritmes. Sollicitanten krijgen online een psychologische beoordeling en hun intelligentie, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit worden getest met games. De algoritmes berekenen hoe goed iemand in de rol en de organisatie past.

Volledig scherm Een van de games waarmee sollicitanten getest worden © Equalture

Investeerders InnovationQuarter Zuid-Holland en 4impact zijn enorm onder de indruk van Equalture. ,,Dat je zo jong bent en dit in zo’n relatief korte tijd weet neer te zetten, is enorm knap’’, zegt Angela Pellaupessy van InnovationQuarter. ,,Bovendien helpt Equalture om meer diversiteit te creëren binnen bedrijven. Dat is niet alleen van belang voor de maatschappij, maar ook voor de economie. Bedrijven die divers zijn samengesteld, presteren beter.’’

Met hun bedrijfspartner Jaap Haagmans hebben de Melkerts afgelopen jaar enorme stappen kunnen zetten. Equalture begon 2019 met drie bedrijven als klant. Aan het einde van het jaar waren dat er honderd. Pellaupessy: ,,Die groei laat wel zien hoe gedreven ze zijn en hoe ze zich, ondanks hun leeftijd, professioneel neerzetten.’’

Trofee

Equalture kan ook rekenen op de lof van TechLeap, het overheidsinitiatief waar Prins Constantijn zich sterk voor maakt. Op de officiële bekendmaking van de investering gisteren in Den Haag was hij er om de Melkerts te feliciteren en de tombstone – de symbolische trofee voor het opstrijken van dit bedrag – te overhandigen.

Diversiteit is iets waar de start-upwereld nog altijd mee worstelt, constateert hij. ,,In Nederland is het momenteel nog droevig gesteld op dit gebied. Maar 5,8 procent van de investeringen gaat naar diverse teams – dus met mannen en vrouwen – en slechts 0,8 procent naar vrouwgeleide teams. En dan hebben we het alleen nog over het verschil man en vrouw. Andere vormen van diversiteit zijn ook ver te zoeken.’’

Volledig scherm De zussen in gesprek met Prins Constantijn © Guus Schoonewille

Investeringen moeten gaan naar de beste ideeën. Is het dan een probleem als die ideeën voornamelijk van mannen komen? ,,Vrouwen zijn 50 procent van de markt en ze zijn vaker actief in categorieën van bedrijven waar mannen dat niet zijn. Mannen komen simpelweg niet op de ideeën die voor die bedrijven nodig zijn. Als vrouwen niet gesteund worden, laten we dat als Nederland allemaal liggen.’’

Geen uitzondering

Dat ze vrouw zijn en ondernemer - de Melkerts zijn er naar eigen zeggen niet mee bezig. Fleur: ,,Ik voel me geen uitzondering. Als ik om me heen kijk op investeerdersevents zie ik wel dat er veel mannen zijn en minder vrouwen, maar daar draait het niet om. Het gaat om je idee en je pitch.’’ Ook Charlotte voelt zich niet belemmerd: ,,Het heeft nooit tegen me gewerkt, maar misschien is het ook omdat ik nog jong ben. Als vrouwen op een leeftijd zijn waarop ze vaak denken aan gezinsuitbreiding, wordt dat door investeerders wellicht als een risico gezien.’’

Het idee is overigens niet de belangrijkste factor voor het succes van een start-up, menen de Melkerts. ,,Het gaat om de uitwerking en dat je er echt helemaal voor wil gaan’’, zegt Fleur. ,,Want al is jouw idee nog zo goed, als je niet hard genoeg werkt om het waar te maken, word je voorbij gestreefd. Waarschijnlijk nog door mensen die een slechter idee hebben ook.’’