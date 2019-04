Zo vertel je de baas dat je tegen een burn-out aan zit

Voel jij je uitgeput door je werk? Raak je snel geïrriteerd? Maak je steeds meer fouten en begin je mentaal afstand te nemen van je taken? Misschien loop je wel risico een burn-out te ontwikkelen. Op tijd aan de alarmbel trekken en je baas op de hoogte stellen is dus van belang. Onderstaand stappenplan helpt je het nieuws te brengen.

1. Plan op tijd een gesprek

Voel je dat het niet meer gaat, wacht dan niet tot je emmer overloopt en je vol emoties het kantoor van je leidinggevende moet binnenstuiven om aan te kondigen dat je op bent. Plan liever op tijd een gesprek in. Zo kan je jouw boodschap op een kalme maar duidelijke manier overbrengen. Vind je het moeilijk om het nieuws in je eentje te vertellen? Nodig een vertrouwenspersoon of hr-medewerker uit om bij de meeting aanwezig te zijn.

2. Bereid je voor

Denk goed na over wat je gaat zeggen. Schrijf eventueel al je klachten op. Hoe voel je je mentaal? Ervaar je ook fysieke ongemakken? Wanneer zijn de problemen begonnen, is er een aanwijsbare oorzaak? Bedenk ook een aantal concrete voorbeelden die aantonen welke impact je klachten hebben op je werk. Zo ziet je leidinggevende duidelijk dat je in de huidige omstandigheden niet goed kan functioneren.

3. Stel een oplossing voor

Het is niet de bedoeling dat je tijdens je gesprek met de vinger gaat wijzen. Wel dat jij en je leidinggevende samen tot een oplossing komen. Stel daarom een aantal maatregelen voor die jou kunnen helpen om je weer beter te voelen. Een tijdje thuisblijven kan nuttig zijn om op adem te komen. Maar besef dat het absoluut geen oplossing is op lange termijn. Daarvoor moet je samen met je chef je takenpakket onder de loep nemen, de manier van samenwerken in je team, de communicatie, etcetera.

4. Gun je baas wat tijd

Misschien valt komt het voor je leidinggevende compleet uit de lucht vallen wanneer je het onderwerp aankaart. Misschien zag hij of zij het al van ver aankomen. Jammer genoeg is de kans in beide gevallen klein dat je chef het probleem een-twee-drie kan oplossen. Vaak zit een bepaalde manier van werken ingebakken in een team of een bedrijf. Het vraagt tijd en een doordachte aanpak om daar verandering in te brengen. Hetzelfde geldt voor een aanpassing van je takenpakket. Dat moet bespreekbaar zijn, maar hou er rekening mee dat het even kan duren voor bepaalde klussen kunnen worden uitbesteed, of voor er voor jou een nieuwe functie gevonden wordt. Je mag wel verwachten dat er onmiddellijk stappen worden gezet om actie te ondernemen.

5. Durf hulp te zoeken

Heeft het gesprek geholpen? Fantastisch! Merk je na verloop van tijd en na herhaalde pogingen geen verbetering? Voel je dat je werk steeds zwaarder begint te wegen? En raak je zelfs zo uitgeput dat je enkele weken of maanden thuis moet blijven van je (bedrijfs)arts? Stel jezelf dan de vraag of je baan wel écht bij je past. Een psycholoog gespecialiseerd in burn-out kan je helpen om daar een antwoord op te vinden.

