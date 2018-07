Zo vinden langdurig werklozen weer een baan

Moedeloos werd Arenda van der Meer (59) ervan. Drie jaar lang was de Rotterdamse werkloos. ,,Dagen was ik bezig met solliciteren. Dat moet van de gemeente om je uitkering te behouden, maar ik wilde het ook zelf. 28 jaar lang had ik een eigen interieur-, architectuur- en designbureau in Griekenland, dus was altijd gewend te werken. Door de crisis moest ik terug naar Nederland. Ik dacht dat ik zo wel weer een baan zou vinden.’’

Dat viel tegen. ,,Ik denk dat het mede te maken had met mijn leeftijd, ik werd telkens afgewezen. Bij 15 sollicitaties hoorde ik helemaal niets, of ik kreeg een standaardbericht om te bedanken voor mijn reactie, maar dat was het. Ik was niet kieskeurig, ik hoefde geen carrière meer te maken. Wat voor werk het was, het maakte me niet uit. Ik heb me aangemeld voor een baan als tramconducteur, postbode, schoonmaker en voor de plantsoendienst. Lopende bandwerk vond ik ook geen probleem. Maar niets lukte. Ik werd er zo down van dat ik me bij een therapeut meldde, om even twee weken vrijstelling van het solliciteren te krijgen. Maar dat kon niet. Het was uitzichtloos.’’

Teleurgesteld

Het verhaal van Arenda is er een van vele, zo weet Marjolein Borsboom van Unique. ,,Langdurig werklozen zijn vaak teleurgesteld in hun zoektocht naar werk. Door de afwijzingen hebben ze weinig zelfvertrouwen. En wie lang niet werkt, krijgt ook nog eens een gat in zijn cv waardoor het solliciteren alleen maar moeilijker wordt.’’

Rotterdam worstelt al jaren met een grote bijstandsdichtheid. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 86,5 van de 1000 Rotterdammers in de bijstand zitten. Gemiddeld is dat voor de vier grootste Nederlandse steden (meer dan 250.000 inwoners) 70 op de 1000.

Hoe krijg je langdurig werklozen toch weer aan een baan? En waarom ging Unique juist nu met deze groep aan de slag? In samenwerking met de gemeente Rotterdam zette het uitzendbureau het Talentmatching-programma op. ,,De gemeente heeft een enorm bestand aan uitkeringsgerechtigden die een baan zoeken. Dat is erg interessant voor de werkgevers waar wij voor werven. Door krapte op de arbeidsmarkt is het soms moeilijk om voor hen mensen te vinden, terwijl er dus genoeg Rotterdammers geen werk hebben. Dus vroegen we de gemeente of zij ons aan kandidaten konden helpen. Ook al heb je tien jaar niet gewerkt, iedereen heeft zijn sterke punten. Het gaat erom dat je weet wat die zijn en dat je die naar een werkgever weet te presenteren.’’

Het project ging vorig jaar april van start. In 2017 volgden 134 mensen het programma. Bijna de helft van hen, 62, vond een baan. ,,De kandidaten volgen een een-op-een training om nieuwe vaardigheden te leren en maken een persoonlijk portfolio om aan de werkgever te presenteren. Daarin staat wie ze nu zijn en wat ze nu kunnen’’, zegt Borsboom.

Belangrijk bij dit project is: wat deelnemers in het verleden voor werk hebben gedaan, is niet wat ze in de toekomst hoeven te doen. ,,We hadden ook een kapster met kapperseczeem. Ze kon haar werk niet meer doen, vreselijk vond ze het. Toen hebben we samen gekeken wat haar sterke kanten zijn. Als kapster was ze klantgericht, praatte ze makkelijk en was ze commercieel ingesteld: ze knipte niet alleen, maar verkocht ook shampoo en andere producten. Dat zijn allemaal eigenschappen die ook goed van pas komen bij een klantenservice. Daar werkt ze nu.''

Rode loper

Een persoonlijke, positieve aanpak staat voor het uitzendbureau centraal. ,,De koffie en koekjes staan klaar op kantoor. De eerste groep ontvingen me met een rode loper. Deelnemers zijn er weleens verbaasd over, maar we vinden het echt fijn dat ze er zijn. We willen ze leren kennen en werk vinden dat bij ze past.''

Kunnen de deelnemers achterover leunen terwijl er werk voor hen wordt gezocht? ,,Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zij moeten zich inzetten tijdens de training, dan steken wij onze ziel en zaligheid in het vinden van een geschikte baan. Maar je ziet dat het werkt. ‘Ik voel me weer als mens behandeld’, vertellen kandidaten me weleens. Als zij ook weer positief worden, helpt dat hen alleen maar verder op de arbeidsmarkt.’’

Warm onthaal



Ook Arenda volgde de training bij Unique. ,,Wow, wat een warm onthaal kreeg ik daar. Het was heel anders dan de andere sollicitatiecursussen die ik via de gemeente gevolgd had. Daar leerde je algemene dingen maar ging het nooit over jou persoonlijk. Ik stond voor mijn gevoel zo alleen met dit probleem, maar daar dacht ik: ze zijn met mij begaan en zoeken iets wat echt bij mij past. Dat gaf me ook weer vertrouwen in mezelf. Van de training kreeg ik weer kracht. Het voelde niet meer als het hopeloze zoeken naar werk, maar als iets waar ik wat aan kon en ging doen.’’

Volledig scherm Arenda van der Meer (59) was drie jaar werkloos maar heeft nu weer een baan. © Privéarchief Haar deelname aan het project heeft Arenda een nieuwe baan opgeleverd. Sinds een klein half jaar werkt ze bij de horecavoorziening van een kinderboerderij. ,,Het is haast een droombaan voor me. Ik ben gek op kinderen en dieren. Het is soms hard werken, maar ik kan me weer nuttig maken, ben onder de mensen en kan in mijn eigen onderhoud voorzien. Ik ga er met zoveel plezier naartoe’’, vertelt ze. ,, Voor wie in dezelfde situatie zit als ik zat toen ik werkloos was: geef het niet op, maar ga op zoek naar waar je echt hulp kan vinden. Het kan allemaal veranderen voor je, dat heeft het voor mij ook gedaan.’’