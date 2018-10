Zo voer je het perfecte sollicitatiegesprek

Salaris 'Ik wil een opleiding, vast contract en meer salaris. Dat is goed, zei mijn manager'

16:41 Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Emre (23), hij werkt als assistent douane declarant. Vorig jaar zomer is hij afgestudeerd aan de MBO4-opleiding manager havenlogistiek. Dit is zijn eerste baan.