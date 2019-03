Zo voorkom je stress en lusteloosheid

Luister de podcast via iTunes , Spotify of SoundCloud .

In onze nieuwe podcast-aflevering van work-lifeplatform Intermediair vertelt loopbaan-en wandelcoach Ingeborg Steinvoord over wandelen als manier om van de werkstress af te komen. Hierbij gaat niet om ‘de sport’ wandelen, want dan kun je ook fietsen of hardlopen. Nee, met wandelen laat je al het ‘moeten’ los, en zet je je zintuigen aan. ‘Je ziet veel meer, ook als je gewoon een blokje om loopt op kantoor. En je bent even in het hier en nu.’