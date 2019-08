Zo weersta je de snoeppot op het werk wél

Neuropsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: een duwtje in de goede richting.

De zomer is het moment bij uitstek om een extra zwembandje te kweken. Alle dagen is het weekend en íemand moet toch al die smaken ijs bij de Italiaan uitproberen.

Gelukkig mogen we weer aan het werk, terug naar de brave bammetjes met een kopje (automaten)soep. Hoewel? Op het werk staat natuurlijk wel die gevreesde snoeppot. Mijn vriend had laatst op zijn werk de snoeppot leeg gesnaaid, dus moest hij nieuwe aanvoer kopen in de supermarkt. Met tegenzin. Want als er snoep in de pot zit, dan snoept hij te veel. Zuchtend toch maar twee grote zakken afgerekend.

Zo blijven we aan de gang natuurlijk. Is er eigenlijk wél iemand in Nederland die een snoeppot op zijn werk wil? Of dankt het ding zijn bestaan aan het feit dat er altijd wel iemand is die hem in een opwelling van frustratie, verveling of honger leeg eet en hem dan moet bijvullen?

Hengelen

We kunnen ons heus wel voornemen om niet meer te snoepen, maar voor je het weet sta je bij de receptie per ongeluk toch weer de gele winegums uit de schaal voor visite te hengelen. Veel van ons gedrag is nou eenmaal onbewust. We eten uit gewenning, of omdat het kan. Het goede nieuws is dat we ook dat onbewuste gedrag kunnen sturen. Econoom en Nobelprijswinnaar Richard Thaler noemt dit nudges, ofwel duwtjes in de goede richting.

Quote Mensen eten vooral wat voor het grijpen ligt. En niet waar ze wat meer moeite voor moeten doen

Wat is namelijk het geval? Mensen eten vooral wat voor het grijpen ligt. En niet waar ze wat meer moeite voor moeten doen. Nu je dit weet, kun je voor jezelf nudges verzinnen. Het beste is natuurlijk om de snoeppot weg te gooien of hermetisch te sluiten met ducttape. Maar een vriendelijker duwtje is om hem gewoon naar een ver plekje te bonjouren. Niet in het zicht op je bureau, maar op een kastje ergens achterin.

Deksel

Of vervang het glazen exemplaar door een ondoorzichtige, met deksel, zodat je niet ziet wat erin zit en je het deksel moet optillen. Lijkt suf, maar het voorkomt gedachteloos grazen en met een beetje geluk verdwijnen die vakantiekilo’s dan vanzelf. Wil je ze liever helemaal voorkomen? Verhuis dan naar een hutje op de hei waar in geen velden of wegen een ijssalon te bekennen is.

