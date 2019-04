Zo weet je of het tijd is voor een carrièreswitch

Ben jij wel écht tevreden met je huidige baan? Of zegt een stemmetje in je hoofd dat je stiekem eigenlijk wat anders zou willen? Veel mensen nemen hun eigen carrière pas goed onder de loep als het te laat is, aldus work-lifeplatform Intermediair. Wanneer is het een tijd voor een carrièreswitch?

Waarschijnlijk is je huidige baan helemaal niet zo vreselijk: je collega’s zijn gezellig en je baas had een stuk erger gekund. Je krijgt voldoende verantwoordelijkheden en een prima salaris. Toch neig je naar iets anders. Juist als je alles lekker op de rails hebt, begint het vaak te kriebelen.

Het zit in het dna van de mens om uitdaging nodig te hebben. We willen ons blijven ontwikkelen. Dat we die uitdaging bijna automatisch in ons werk zoeken, heeft te maken met onze westerse manier van leven, waarbij werk en status voor een groot deel definiëren wie je bent. Wat je in ieder geval níét moet doen is angstig blijven zitten waar je zit. Je moest eens weten hoe makkelijk je tegenwoordig kunt switchen naar een baan die veel leuker is

Hoe je erachter komt of het tijd is om van baan te wisselen en hoe je dat vervolgens doet? Dat zie je in onderstaande video.

