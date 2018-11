Zo werd Barbara kapitein van 56 meter lange vrachtschepen

In de vroege ochtenduren is het in de haven van Harlingen al een drukte van belang. Scheepsjongens hangen in de mast van een oud zeiljacht, druk in de weer met allerlei reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De scheepvaart, zo moge duidelijk zijn, is anno 2018 nog steeds een mannenwereld. Een van de weinige uitzonderingen op de regel is Barbara Minear (57).