Zo word je net zo succesvol als André Rieu

De inmiddels 68-jarige Rieu bouwde zijn onderneming op uit het niets. Werd hij eerst beschimpt om zijn liefde voor de wals, nu is hij een wereldster van formaat met zijn tot in de puntjes verzorgde shows. En alles wat hij doet – concerten, cd’s, dvd’s – doet hij in eigen beheer.

Auteur Johan Nebbeling wijdt een boek aan de lessen die te halen zijn uit het succes van de Maastrichtenaar: Denken als André Rieu. Nebbeling baseerde zich voor zijn boek onder meer op verschillende biografieën, waaronder Rieu, maestro zonder grenzen en tientallen artikelen. ,,Meer nog dan de uitstekende violist en ras-entertainer die hij óók is, is hij bovenal een groot ondernemer en eminent zakenman. De violist, showman en ondernemer André Rieu is iemand van wie we veel kunnen leren.’’ Drie lessen van Rieu:

1. Durf te dromen en droom groots

Toen Rieu zich eind jaren 80 besloot toe te leggen op de wals, was dat een gewaagde keuze. Waar klassieke muziek al een vreemde eend was in de hitparades, werd deze stijl helemaal gezien als hopeloos ouderwets. Maar Rieu had een droom, en hield daar koste wat kost aan vast. De definitieve doorbraak kwam in 1994, toen hij met zijn uitvoering van Sjostakovitsj’ Tweede Wals dertig weken in de Mega Top 50 stond.

Maar daar was hij nog niet klaar. Rieu waagde het in 1995 op te treden tijdens de rust van de Champions League-wedstrijd Ajax – Bayern München, een enorme gok. Zat het voetbalpubliek immer wel te wachten op een intermezzo met klassieke muziek. De fans reageerden razend enthousiast en zongen luidkeels mee. Zijn naam was gemaakt. Een jaar later richtte hij André Rieu Productions Holding BV op, met alle aandelen in handen van hemzelf en zijn vrouw Marjorie Rieu-Kochmann.

In de 30 jaar die volgden, speelde Rieu overal ter wereld. Maar hij is nooit opgehouden met dromen. Een concert op de maan ziet hij ook wel zitten, zo liet hij eens weten.

2. Maak van je medewerkers je familie en behandel hen ook zo

Anno 2018 staat André Rieu aan het hoofd van een bedrijf met een kleine honderd werknemers in vaste dienst, die hij als familie behandelt. Sommigen van hen zijn ook echt zijn familieleden. Hij leidt de onderneming met zijn echtgenote Marjorie en – in toenemende mate – zijn zoon Pierre. Rieu is een family man pur sang en waakt over het welzijn van zijn naaste familieleden en brengt graag zo veel mogelijk tijd met hen door. Daarnaast onderhoudt hij een warme band met zijn orkestleden en andere medewerkers. Wekenlang zijn ze immers onderweg met Rieu op zijn internationale tours. Rieu zorgt ervoor dat zijn muzikanten niet alleen een ‘klik’ hebben met hem, maar ook met zijn muziekkeuze. Spelen in orkest van Rieu heeft voor klassiek-geschoolde musici weinig status. Orkestleden kunnen rekenen op scepsis van collega’s, die de keuze van Rieu zien als een knieval voor de commercie. Toch weet Rieu ze aan zich te binden door een familiaal sfeertje op de werkvloer te scheppen. Elke repetitie wordt begonnen met koffie en taart, er wordt samen gedineerd en er is veel begrip voor persoonlijke omstandigheden. Medewerkers van Rieu blijven vaak jaren, zo niet tientallen jaren voor hem werken.

3. Bereid je goed voor en neem gecalculeerde risico’s

Volgens de werkwijze van Rieu hoort een gokje wagen bij het ondernemerschap. Ondernemen is ook risico’s nemen. Maar risico’s nemen is niet hetzelfde als blind ergens instappen en dan maar hopen dat het goed komt. Voordat Rieu een nieuwe stap waagt, informeert hij zich terdege. Voorbereiding is voor Rieu meer dan het halve werk. De optredens zelf zijn uiteraard ook tot in de puntjes verzorgd, waar Rieu ook optreedt.

Hij leert daarnaast van zijn fouten. Voor tours in het buitenland werkt hij niet – zoals de meeste artiesten dat doen – meer samen met een tourpromotor maar houdt hij alles zelf in de hand. Dat voorkomt onaangename verrassingen, zoals hij die bij een tournee door de Verenigde Staten ondervond. Lokale promotors zijn er taai om mee te onderhandelen en dat kost veel tijd. Reden voor Rieu om te besluiten dat hij het voortaan beter zelf kan regelen. Daarin durft hij risico te nemen. Een succesvol optreden in het buitenland hangt voor Rieu niet alleen af van de directe inkomsten. De tournee door Australië in 2008 was op zich verlieslijdend: de opbouw van het podium alleen al was peperduur doordat er 500 werknemers voor nodig waren. Dit verlies werd echter meer dan gecompenseerd door de latere verkoop van dvd’s, cd’s en merchandising.