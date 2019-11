Zo word jij de leukste collega van jouw werkplek

In menig vacature wordt gevraagd om ‘een hoge mate van collegialiteit’, en werkgevers zien graag dat je een echte ‘teamplayer’ bent. Maar een goede collega zijn, wat betekent dat in de praktijk? Nationale Vacaturebank geeft je vijf tips om iedereens favoriete collega te worden.

Stap één om een leuke collega te worden: Bedenk wat de ideale werkplek is. Wat we ons daarbij voorstellen, kan natuurlijk per persoon verschillen. Toch zijn er punten waar de meeste werknemers zich in zullen kunnen vinden, zoals een productieve omgeving waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kan nemen, maar waar je ook bij wordt gestaan door een inspirerende, kundige leidinggevende. De meeste werknemers zoeken daarnaast een plek met een goede teamsfeer, waar af en toe ruimte is voor grappen en ontspanning.

Het goede nieuws: jouw werkplek kun je voor een groot deel zelf zo leuk maken als jij wil. Op de werksfeer heb je zelf namelijk meer invloed dan je misschien denkt. Met deze tips word jij die collega waar iedereen graag mee samenwerkt:

1. Communiceer

Hét middel om ervoor te zorgen dat jij een goede collega bent, is communicatie. Ga eens bij jezelf na hoe je je gedraagt tegenover collega's, en kijk of het beter kan. Zeg je bijna niets? Laat wat vaker horen waar je mee bezig bent en wat je ideeën zijn. Klaag je veel? Probeer minder te denken aan de problemen, en zoek in plaats daarvan naar oplossingen. En in alle gevallen: leer luisteren naar degenen met wie je samenwerkt.

2. Creëer sfeer

Niet iedereen is een extraverte gangmaker. Maar ook als je minder op de voorgrond treedt, kun je wel positieve aandacht besteden aan je werkomgeving. Zorgen dat je collega's zich gehoord en gezien voelen, hoeft niet veel moeite te kosten. Bij die collega die gisteren een sportwedstrijd had, kun je even vragen naar de uitslag. Werken jullie aan een deadline, probeer je collega's dan te motiveren met een compliment over de prestaties.

Daarnaast heeft elk team momenten nodig van ontspanning. Doet jouw team al genoeg gezellige activiteiten? Help de volgende keer mee bij het organiseren ervan. Kan jouw team juist wel wat meer ontspanning gebruiken? Neem dan zelf het initiatief. Kies met een paar andere collega’s iets wat bij jullie als team past: verjaardagen vieren op kantoor, teamuitjes, of ‘gewoon’ een vrijdagmiddagborrel.

3. Denk mee

Een waardevolle collega ben je met een actieve werkhouding. Richt je niet simpelweg op je eigen opdrachten, maar kijk om je heen en denk: ‘Wat moet er dan nu gebeuren willen we als bedrijf optimaal presteren? En hoe kan ik daar mijn bijdrage aan leveren?’ Zo zie je al snel welke collega wat hulp kan gebruiken, of welk onderwerp tijdens de volgende werkbespreking extra aandacht vraagt.

4. Werk samen - niet op eilandjes

In grotere organisaties zie je vaak dat verschillende afdelingen onderling met elkaar concurreren of elkaar zelfs tegenwerken. Zonde, want als mensen langs elkaar heen werken op hun eigen eilandjes, loopt het bedrijf als geheel geheid kansen mis.

Dus: ‘werken ze bij afdeling X heel anders’, en heeft jouw afdeling daar last van? Plan een overleg met iemand van die afdeling X en zoek samen naar oplossingen én naar kansen om samen juist beter te presteren. Houd de band warm door alvast afspraken te maken om bijvoorbeeld maandelijks opnieuw contact te hebben.

5. Neem verantwoordelijkheid - ook over datgene wat je graag anders ziet

Natuurlijk doe je het werk samen en hoef je niet overal de verantwoordelijkheid voor op je schouders te nemen. Maar als er iets niet goed gaat, zorg er dan voor dat jij niet degene bent die alleen maar klaagt. Kijk wat jij eraan kunt doen om de situatie te verbeteren of hetzelfde in de toekomst te voorkomen. Dat begint met duidelijk communiceren wat het probleem is, en zeggen wat jij als oplossing ziet.

Bijvoorbeeld: stel dat de werkdruk te hoog is voor jou en je collega's. Heb jij zelf ideeën om efficiënter te werken en de druk te verlichten? Kies een paar collega’s uit om hier samen verder over na te denken. Breng jullie ideeën positief en professioneel over de rest van het team en je leidinggevende.

