Zo zorg je dat je baan je liefdesleven niet verpest

Wie samenleeft met een partner of gezin, moet vaak extra moeite doen om de werk-privébalans in evenwicht te houden. Is dat met de ene baan moeilijker dan met de andere?

Wie 's nachts werkt, onregelmatige uren heeft, of wie veel uren moet draaien omdat hij eindverantwoordelijk is, heeft het vast extra lastig om op een evenwichtige manier samen te leven met een partner of gezin. Een koppel waarin beiden van maandag tot vrijdag van negen tot vijf werken mag zich gelukkig prijzen. Maar is het wel zo simpel?

Evenwicht

Volgens relatiedeskundige Rika Ponnet bestaat er niet zoiets als de perfecte baancombinatie binnen een relatie. ,,Een evenwicht tussen werk en privé, wat trouwens een eeuwig streven is, hangt van veel factoren af. Van hoe je er beiden in slaagt jullie banen op elkaar af te stemmen bijvoorbeeld'', zegt zij tegen HLN. ,,Dat is voor iedereen anders, daar bestaat geen maatstaf voor. Zelfs partners met niet-complementaire banen, kunnen perfect gelukkig zijn in hun relatie. Ik kom soms stellen tegen waarbij zij ‘s nachts werkt en hij overdag. Sommigen zien dat als een voordeel: zo kunnen ze altijd zélf voor de kinderen zorgen.''

,,Ook de status en de beloning van een veeleisende baan spelen een rol. Denk maar aan partners van CEO’s. Zij kunnen vaak makkelijker een deel van hun eigen (werk)leven opofferen, omdat ze dit gecompenseerd zien door aanzien en een aantrekkelijk leven zonder financiële zorgen. We spreken van een onevenwicht zodra een van de partners de afwezigheid van de ander als een probleem ervaart. Vaak komt dit pas op cruciale momenten in ons leven naar boven, bijvoorbeeld wanneer de zorg voor kinderen erbij komt. Dan pas zie je de mate waarin partners compromissen willen sluiten.”

Smartphone uit

Ook al hebben beide partners een drukke baan, ze zouden volgens Ponnet toch toch tijd voor elkaar moeten maken op de momenten waarop ze niet aan het werk zijn.

,,Mijn advies is dan: maak ook écht tijd voor elkaar. Schakel die smartphone uit en leg de focus volledig op je partner, gezin, kinderen. Zorg ook dat je lang genoeg tijd doorbrengt met elkaar. Door een langere tijd samen te zijn en dingen te delen, kan er een gevoel van verbondenheid ontstaan. Dat merk je bijvoorbeeld als je als koppel of gezin op reis gaat, dan komt dat gevoel van verbondenheid sterk naar boven. Dat maakt lange afstandsrelaties moeilijker, net als relaties waarbij een van de partners soms een paar maanden weg is voor het werk. Dan moet je na een lange periode van afwezigheid telkens opnieuw op elkaar afstemmen en dat kan op termijn lastig worden.”

Door de komst van de smartphone lopen het werk en privéleven steeds meer door elkaar. Dat heeft zo z’n neveneffecten. Ponnet: ,,We beseffen soms niet hoeveel tijd we doorbrengen met op ons scherm te kijken. Vraag jezelf af wanneer je het ding aan de kant legt of uitschakelt. Als je dat niet doet en constant chat en online gaat, breng je onbewust stress in je omgeving. Smartphonegebruik heeft soms een grotere impact dan we vermoeden. Wie hierin wat basisregels volgt, zal de kwaliteit van z’n privéleven omhoog krikken.”

5 tips van Rika Ponnet:

1. Werk alleen overuren wanneer het echt nodig is. Wie structureel te veel werkt, geeft impliciet de boodschap liever tijd op het werk dan thuis te spenderen.

2. Maak écht tijd voor elkaar en focus je op je partner, gezin of kinderen.

3. Breng langere tijd door met elkaar. Quality time kan je niet programmeren, het ontstaat pas wanneer je voldoende tijd samen doorbrengt. Pas dan ontstaat er verbondenheid.

4. Spreek basisregels af over online gaan en beschikbaar zijn voor de buitenwereld in je privétijd.

5. Relativeer moeilijke periodes waarin het evenwicht soms ver te zoeken is, bijvoorbeeld in de fase waarin je (kleine) kinderen hebt. Maar grijp ook tijdig in als je voelt dat je echt uit elkaar aan het groeien bent.