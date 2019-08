Zo zorg je dat werkgevers jouw cv interessant vinden

Studenten StartpakketNog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘ Studenten Startpakket ’ probeert deze site je op weg te helpen met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: een goed cv.

Voor veel studenten moeten de eerste colleges nog beginnen, maar toch is de eerste stap in je carrière vaak al heel bepalend voor de rest van je loopbaan. ,,Als je in een bepaalde industrie begint, is de kans groot dat je daarin verder gaat", ziet Vincent Karremans. Hij is de oprichter van Magnet.me, een vacaturesite waar studenten en starters hun cv kunnen uploaden voor potentiële werkgevers en weet daardoor precies waar werkgevers op reageren. ,,Als je rechten gaat studeren, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je rechter wordt. Maar als je bij een advocatenkantoor wil gaan werken, moet je geen economie gaan studeren.”

Studenten zijn zich steeds bewuster van hun cv, merkt Karremans bovendien. ,,Ze wachten niet meer totdat ze zijn afgestudeerd, maar zijn er al veel eerder mee bezig.” De verklaring? Huidige studenten zijn opgegroeid in de crisis, een tijd waar weinig banen waren en er veel ontslagen vielen, en dat betekent dat ze nu niet het risico willen lopen zonder werk te zitten. ,,Ze willen er alles voor doen om direct een baan te krijgen", aldus Karremans. En dat betekent: geen kroegcommissie op de studentenvereniging, maar wel een inhoudelijke functie waar je bijvoorbeeld geld op moet halen bij sponsoren.

Talenkennis

Vorige week bleek uit een onderzoek van vacaturesite Indeed dat de vraag onder werkgevers naar Chinees sprekende werknemers met bijna 70 procent is toegenomen. ,,De economische banden tussen beiden landen zijn tijdens een handelsmissie nog verder uitgebreid, dat zien we terug in de cijfers”, aldus Sander Poos, Managing Director bij Indeed in een persbericht. Ook blijkt uit het onderzoek naar vacatureteksten dat de Japanse taal aan populariteit wint. Moeten we nu allemaal massaal Chinees en Japans gaan leren?

Nee, maar minimaal twee talen onder de knie hebben is tegenwoordig wel gewoon geworden. Engels is sowieso een must, aldus Karremans. ,,Steeds meer bedrijven zijn in meerdere landen actief. Taalvaardigheid wordt twee keer zo belangrijk gevonden als wat je op de middelbare school hebt gepresteerd. We zien dat er in vacatureteksten om talen wordt gevraagd." Vaak gaat het dan om Engels en daarnaast nog een andere Europese taal. Uit een eerder onderzoek blijkt dat universitaire studenten gemiddeld drie talen spreken, hbo-studenten spreken er twee.

Nevenactiviteiten en buitenlandervaring

Veel studenten ondernemen zogenaamde ‘nevenactiviteiten’ naast hun studie: denk daarbij aan commissiewerk bij een vereniging of vrijwilligerswerk. ,,Voor werkgevers is dat twee keer zo belangrijk als het gemiddelde cijfer in je bachelor”, aldus Karremans. Nevenactiviteiten worden soms zelfs beter gewaardeerd dan bijbaantjes. ,,Bij commissiewerk leer je vaak leidinggeven, organiseer je een feest, maak je een boek, haal je geld bij elkaar. Daar heb je organisatorische vaardigheden voor nodig. Dat is wat anders dan koffie halen en nietjes uit een papier halen wat je bij sommige bijbaantjes doet.”

Studenten met meer dan drieduizend aan nevenactiviteiten op hun profiel op Magnet.me, worden meer dan vijftig procent vaker benaderd dan mensen die 0 tot 99 uur dingen naast hun studie hebben gedaan, aldus Karremans. ,,Je vergroot je opties en baankansen enorm.” Ook buitenlandervaring vinden werkgevers fijn, al is het geen must maar eerder een pré. ,,Als dat op je cv staat, geeft dat aan dat je de stap durft te zetten en zelfstandig bent.”

Bijbaantjes en stages

Maar: naast commissiewerk, nevenactiviteiten en een reis naar het buitenland, wordt ook inhoudelijke ervaring gewaardeerd. Neem een stage: bedrijven vinden het prettig dat aankomend werknemers weten hoe het is om te werken, om een vast ritme te hebben en om elke dag vroeg op te staan. ,,Werkgevers willen weten of iemand gemotiveerd is. In de advocatuur willen ze vaak dat iemand al een stage heeft gelopen, zodat ze zeker weten dat iemand met zijn of haar volle bewustzijn kies voor een baan in het vak. Als iemand na een half jaar zegt: ‘Dit is niets voor mij', dan kost dat een bedrijf natuurlijk tijd en geld.”

Ook relevante bijbaantjes worden gewaardeerd door werkgevers: denk daarbij bijvoorbeeld aan een bijbaantje in een callcenter als je na je afstuderen de sales in wil. Ook op het oog minder gerelateerde werkervaring wordt als waardevol gezien. Zo meent Sander Overduin van uitzendbureau Olympia, dat een bijbaantje in een andere sector juist wat extra bagage meegeeft: ,,Buiten de bubbel van de studie kom je in een hele andere wereld terecht, met mensen die heel anders tegen zaken aankijken. Dat kan je blik verruimen.’’