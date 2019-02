Zo zorg je voor een slimme aanvulling op je pensioen

PodcastPensioenen zijn niet het favoriete onderwerp van veel werkenden. Maar let op: steeds vaker gaat de opbouw van dat ‘potje voor later’ niet vanzelf. En in sommige (vaste) beroepen bouw je helemaal niets op! Wat kun je doen om het slim aan te vullen?

In onze nieuwe aflevering van Work in Progress legt Paul van der Kwast, financieel planner voor particulieren, uit waar je op moet letten. Luister de podcast via iTunes, Spotify of SoundCloud.

In traditionele branches zijn de pensioenen via cao’s nog wel goed geregeld, al wordt de inflatie niet altijd gecompenseerd (geen indexatie). Werknemers bij start-ups of in nieuwere sectoren, zoals in de tech, hebben geen cao en daardoor vaak karige pensioenregelingen. De werkgever draagt een beetje af, maar je eigen bijdrage is niet automatisch geregeld. Het is wel belangrijk dat je het in ieder geval weet. Vraag het eens na bij HR.

Zzp’ers moeten natuurlijk helemaal zelf hun oudedagsvoorziening regelen. Wat zij doen, bijvoorbeeld met een lijfrente bij Brand New Day of ZZP-Pensioen, kan iedere werknemer in loondienst natuurlijk ook. Gewoon een potje erbij voor later.

Volledig scherm © Shutterstock

