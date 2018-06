Zoektocht naar je 'why' is zonde van je tijd

Wat nu weer, baas?Nooit kun je eens rustig je werk doen. Om de haverklap krijg je van je baas te horen dat het weer anders moet. Schrijver Richard Engelfriet helpt je uit de brand en scheidt in deze rubriek de zin van de onzin. Vandaag: je 'why' zoeken.

Wie van zijn baas moet nadenken over de toekomst van zijn organisatie, krijgt al snel de opdracht om na te denken over de ‘why’. Aanstichter van deze hype is een filmpje van de Brit Simon Sinek.

Een korte samenvatting: volgens Sinek is het belangrijk dat bedrijven eerst nadenken over de vraag ‘why’ (waarom) ze op aarde zijn. En daarna pas over ‘how’ (hoe) ze aan de slag willen gaan en ‘what’ (wat) ze dan willen verkopen. Volgens hem zijn organisaties die zo denken succesvoller dan organisaties die dat niet doen.

Als je die claim wilt testen, moet je honderden bedrijven met elkaar vergelijken. Kijk wie er een heldere ‘why’ heeft geformuleerd en wie niet. En bepaal dan of er na verloop van tijd verschillen zijn in succes.

Elvis

Spoiler alert: dat heeft Sinek niet gedaan. In alle jaren dat de beste man de wereld over reist om voor veel geld zijn geloof aan de man te brengen, heeft hij geen enkele poging gedaan om fatsoenlijk onderzoek te doen naar zijn stelling. Zelfs de anekdotes die hij in zijn filmpje gebruikt, zijn volstrekt onzinnig. Zo stelt hij dat Apple succes zou hebben dankzij de ‘why’. Iedereen die zich 5 minuten verdiept in Steve Jobs weet dat dat net zulke nonsens is als dat Elvis leeft. Jobs dacht enkel na over zijn ideale computer/tablet/telefoon. Inderdaad: de ‘what’. En natuurlijk ook ‘how’ die spullen werken. Die ‘why’ heeft Sinek uit zijn dikke duim gezogen.

Nu geloof ik overigens best dat je een leuke bijeenkomst kunnen organiseren rondom dat filmpje van Sinek. Het is niet voor niets miljoenen keren bekeken. Alleen betekent populariteit en inspiratie nog niet dat het waar is. Op die manier kan Madame Zaza op de kermis de werking van haar glazen bol ook bewijzen.

Maar, zo stellen de Sinek-volgelingen, ondanks het ontbreken van bewijs kan Sineks theorie nog best zinnig zijn. Om vervolgens te vertellen dat die ‘Golden Circles’ van Sinek een ‘eye-opener’ zouden zijn voor de deelnemers aan hun seminars.

Brain-closer

Persoonlijk vind ik Sinek eerder een ‘brain-closer’ dan een ‘eye-opener’. Wie werkelijk denkt dat mensen zich laten leiden door de ‘why’ van een producent, moet even eerlijk zijn. Bij hoeveel van uw aankopen heeft u dat echt gedaan? Dat biertje laatst op dat terras? Uw huis? Dat nieuwe bankstel? De fidget spinner van uw kind? En kijk ook even naar de AEX. Springen de best presterende bedrijven er uit vanwege hun ‘why’?

Daar komt nog bij dat al die sessies over het bepalen van je ‘why’ alleen maar afleiden van de echte problemen. Vincent (gefingeerde naam) vertelde me dat hij al jaren met allerlei afdelingen moet samenwerken. Dat gaat lang niet altijd goed. En dus moet Vincent van zijn baas met zijn collega’s aan tafel. Om wéér over de ‘why’ te praten.

De conclusies van die gesprekken zijn steevast klanten die weer centraal gesteld moeten worden, bewegingen waarbij Vincent en zijn collega’s terug moeten naar de bedoeling en/of wereldvrede. Iemand nog een kopje kamillethee?

Tijdens al dat geleuter komt niet aan bod dat Marieke een pleurishekel heeft aan Vincent, dat de afdeling van Peter slecht functioneert en dat het nieuwe product nauwelijks verkoopt. Praten over een ‘why’ levert dan slechts een rookgordijn aan goede bedoelingen op.

De meeste mensen weten echt wel waar hun organisatie voor staat. Heb ook het lef om dat eens tegen je baas te zeggen. Zeg vervolgens wat er mis is en wat jij daaraan gaat doen. En ga vervolgens gewoon weer aan het werk.