Zonder hen zou er chaos ontstaan op kantoor, denkt 55 procent van de office managers

Vrouwen doen het goed in hogere functies, maar blijven achter in techniek en ict

13 november Het aandeel vrouwen in functies op het hoogste niveau (hbo en wo) is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. In 2013 was 43 procent van de werkenden op het hoogste niveau vrouw, in 2018 was dit ietsje gestegen naar 45 procent.