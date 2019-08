Zorgadviseur en sociaal ondernemer Sabya: ‘De helft van ons inkomen investeren we in de stichting’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sabya (36), sinds 12 jaar zelfstandig adviseur in de zorg. Ook runt ze samen met haar man een stichting en uitgeverij, waar ze de helft van haar inkomen in investeert.

Wat verdien je?

,,Ongeveer 1500 netto per maand. Ik heb een eigen bedrijf en daardoor wisselen mijn inkomsten. Het gebeurt wel dat ik drie maanden geen opdrachten heb. Maar ik kies ook bewust om een aantal maanden te werken aan projecten die niet direct geld opleveren. Ik gebruik mijn inkomen voor sociale projecten die ik samen met mijn man overal ter wereld doe.”

Blij mee?

,,Ja. Heel blij. Vooral door de manier waarop we ons tijd en geld verdelen. Dit jaar zijn we gestart met uitgeverij De Oplichterij waarbij we mooie boeken maken over sociale onderwerpen. Onderwerpen en mensen die meestal onderbelicht blijven, zoals bijvoorbeeld daklozen, ouderen, kansarme jongeren en drag queens.”

Hoeveel van je inkomen gaat naar de sociale projecten?

,,Zeker de helft van ons inkomen.”

Hoe hebben jullie je financieel laten voorlichten?

,,Door onze boekhouder en door schade en schande. Het is belangrijk dat we een stichting hebben opgericht om de sociale projecten uit te voeren. Met subsidies werken we af en toe, maar dat is heel ingewikkeld, het kost veel tijd en wordt ook vaak afgewezen. Door ons eigen geld te investeren hebben we vrijheid.”

Levert het financieel ook iets op?

,,De boeken verkopen we en we laten ons inhuren als we ergens een lezing geven. Maar naast het zorgen voor boterhammen op de plank vinden we het belangrijk om onze eigen tijd te investeren in projecten die mensen een stem geven. Ik neem zo goed als nooit vrij. Al zijn de projecten die we doen ook zwaar, ik vind het een goede levensbesteding. Ik kijk ook geen tv. De enige die me echt uit mijn werk haalt is onze zoon van 8.”

Quote Al zijn de projecten die we doen ook zwaar, ik vind het een goede levensbe­ste­ding

Is het financieel wel eens mis gegaan?

,,We deden een project in Cambodja en we hadden daarvoor een lening bij de ABN Amro afgesloten. Maar die werd ineens stopgezet. Er kwam letterlijk geen geld meer uit de muur. Daardoor moesten we het project staken en terug naar Nederland. We hebben hier nooit compensatie voor gehad. Het is een rechtszaak geworden, maar de rechters hebben alles afgewezen omdat ze niet snappen dat je als sociaal ondernemer niet alleen winst wilt maken. Dat was heel leerzaam op een pijnlijke en nare manier.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Evenveel. We werken samen. We kijken ook niet echt naar wie wat verdient, maar naar wat we minimaal nodig hebben om eten te kopen en ons leven te bekostigen. Alles wat we investeren in onze projecten en uitgeverij is niet ons inkomen.”

Sparen jullie voor pensioen?

,,Nee. We hebben een appartement in Amsterdam, dat is soort van ons pensioen.”

Verdient Sabya genoeg?



Leeftijd: 36 jaar

Opleidingsniveau: WO

Functie: Organisatie adviseur

Branche: Gezondheidszorg / Welzijn

Werkervaring: 13 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 4246 euro voor 40 uur. ,,Lijkt me heel terecht en kloppend. Ik ben blij dat ik het verschil kan gebruiken om te investeren.”



Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul het Intermediair Salariskompas in en je weet het!

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.