Zorginstellingen lokken vakantiekrachten met ludieke acties

Regiomanager Joost Lammerts van De Zorgcirkel in Egmond bedacht een ludieke manier om vakantiekrachten voor de ouderenzorg te rekruteren. Met een knaloranje camper toert hij langs verschillende mbo- en hbo-scholen om studenten te motiveren voor een vakantiebaan in de zorg.

Kamer

Daarbij krijgen de studenten niet alleen een werkplek aangeboden, maar regelt Lammerts ook, als dat nodig is, een slaapplek op een camping of in een kamer van het verzorgingstehuis. Als de vakantiekrachten een hapje mee willen eten krijgen ze korting. Bovendien is het mogelijk om gratis een fiets lenen. ,,Als jij voor onze ouderen zorgt, zorgen wij voor jou, is het motto’’, zegt Lammerts. Met deze ‘all-inclusive vakantiebaan’ vlakbij het strand van Egmond aan Zee, hoopt de regiomanager dit jaar voldoende jongeren te motiveren voor een vakantiebaan bij De Zorgcirkel. ,,Het gaat hartstikke goed’’, zegt Lammerts over de belangstelling. ,,We hebben in een week tijd al bijna 40 gesprekken gevoerd.’’

Het hele jaar door worstelen veel zorginstellingen met het vinden van voldoende zorgpersoneel, maar in de zomervakantie, als ook veel vaste krachten op vakantie gaan, is het helemaal penibel, zucht Lammerts. ,,Het tekort wilden we dit jaar op een positieve manier oplossen.’’ In totaal heeft de instelling voor ouderenzorg 50 fulltime vacatures deze zomer. Uiterlijk volgende maand hoopt Lammerts die allemaal te hebben ingevuld.

Ruil

De regiomanager bedacht de ‘all-inclusive vakantiebaan’ tijdens een gesprek met een collega uit Rozendaal over het personeelstekort. ,,We concludeerden dat mensen die in Egmond wonen vaak op vakantie gaan naar de bossen, bijvoorbeeld bij Rozendaal. En dat mensen die in Rozendaal wonen juist naar het strand afreizen.’’ Zo ontstond de gedachte voor een ruil. ,,Kunnen we dan geen mensen uit Brabant werven om bij ons aan zee te komen werken?’’, vroeg de regiomanager zich af. Want de studenten die de zorginstelling op het oog heeft zijn jong. ,,Zij willen niet alleen werken, maar ook een leuke zomer beleven’’, zegt Lammerts.

Directeur Jacqueline Stuurstraat van Rotterdamse Zorg, een koepelorganisatie die zorginstellingen in en om Rotterdam helpt bij het vervullen van hun vacatures, zegt dat vooral instellingen voor ouderen en gehandicapten in de zomer extra handen nodig hebben. ,,In de zorg is een structureel tekort aan personeel’’, legt zij uit. ,,Maar in de vakantie is dat nog steviger voelbaar.’’ Ziekenhuizen kunnen dit vakantietekort opvangen omdat er minder mensen worden opgenomen. ,,Inwoners zijn zelf ook op vakantie.’’

Niet gediplomeerd

Volledig scherm Een van de posters waarmee zorginstelling Kennemerhart jongeren probeert te verleiden tot een vakantiebaan in de ouderenzorg. © Kennemerhart Het werk in zorginstellingen voor ouderen of gehandicapten gaat meestal wel gewoon door. ,,Daarom zoeken zij vaak jonge vakantiekrachten, zoals scholieren’’, zegt Stuurstraat. ,,Die zijn dan wel niet gediplomeerd, maar kunnen ondersteunende werkzaamheden verrichten zoals helpen bij het eten, het begeleiden van activiteiten en schoonmaken. Hierdoor houden de gediplomeerde medewerkers meer tijd over voor de zorgtaken.’’



Ouderenzorginstantie Kennemerhart, actief in en om Haarlem, maakte een bijzondere campagne om juist deze jongeren te verleiden tot een baan in de ouderenzorg. Op felgekleurde posters staan ouderen met zonnebrillen, leren jasjes en elektrische gitaren. ‘Werken aan je tan? Of werken met een gran’ is een van de slogans. ,,We hebben gekeken naar waar jongeren mee bezig zijn in de zomer’’, zegt communicatie-adviseur Marianne Ostendorf van Kennemerhart over het aanspreken van de jongeren. ,,Want zij hebben wel iets anders aan hun hoofd dan de ouderenzorg.’’



De instantie kwam met activiteiten zoals; zonnen, op het terras zitten en festivals bezoeken. ,,Die activiteiten hebben wij vervolgens gekoppeld aan de ouderenzorg’’, zegt Ostendorf. ,,Bijvoorbeeld; ‘Maak van de zomer ’19 ook de zomer van 91’’’, verwijzend naar de leeftijd van de ouderen en de hit van Bryan Adams.

Concurrentie

Om jongeren te werven is een aansprekende campagne heel belangrijk, legt de communicatie-adviseur uit. ,,Juist omdat deze jongeren niet gediplomeerd zijn in de zorg, kunnen zij overal terecht voor vakantiewerk. Wij hebben bij het vinden van vakantiekrachten dus ook concurrentie van supermarkten en de horeca.’’

De opvallende campagne werd vorig jaar gelanceerd en leverde flink wat positieve reacties op. ,,In totaal hadden we 125 vacatures’’, zegt Ostendorf. ,,We kregen 187 sollicitaties binnen. Daarvan hebben we 124 mensen aangesteld.’’ Dit jaar is het aantal vacatures nog hoger: in totaal 190. Daarom zijn de felgekleurde posters opnieuw uit de kast gehaald. Dat leverde in vier weken tijd 125 sollicitaties op. De posters worden overigens niet alleen opgehangen in en rondom Haarlem, maar vooral verspreid via social media. ,,Jongeren zitten online’’, verklaart de communicatie-adviseur. ,,Daarom werven wij vooral op Youtube, Facebook, Instagram en Snapchat.’’

De zomervakantie komt eraan. Zijn al jouw collega's straks vertrokken en moet jij in je eentje het fort bewaken? Coach Charlotte van 't Wout vertelt hoe hoe je dat aanpakt: