Zorgpersoneel en leraren krijgen in Amsterdam voorrang op woning

De gemeente presenteerde dinsdag een actieplan. Daarin wordt 2 miljoen euro uitgetrokken om de personeelstekorten in (jeugd)zorg, het onderwijs en de kinderopvang terug te dringen. Volgens wethouder Simone Kukenheim is dat hard nodig. Voor 2021 zijn in Amsterdam bijvoorbeeld 2300 extra medewerkers nodig in de zorg en 250 in de jeugdzorg.