Zoveel krijg je in 2020 vergoed voor kinderopvang

Op hoeveel geld je recht hebt, hangt af van het aantal uur dat jij en je partner werken, het soort opvang, het uurtarief, het aantal kinderen en het inkomen. De maximum uurprijs is voor 2020 vastgesteld op 8,17 euro voor dagopvang (kinderen die nog niet naar de basisschool gaan), 7,02 euro voor buitenschoolse opvang (voor schoolgaande kinderen) en 6,27 euro voor gastouderopvang. Is de opvang van jouw kind duurder, dan betaal je het verschil zelf.

Eigen bijdrage

Maar ook als de kosten wél binnen de maximum uurprijs vallen, betaal je een deel zelf: de verplichte eigen bijdrage. Hoeveel dat is, is afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen. Tot een inkomen van 23.864 euro krijg je 96 procent van de kosten voor de kinderopvang vergoed. Verdien jij of verdienen jullie samen bijvoorbeeld 50.000 euro per jaar, dan krijg je 80,9 procent van de opvangkosten vergoed. Is het salaris hoger dan 126.832, dan krijg je nog 33,3 procent van de kosten terug.

De kosten voor de opvang van een tweede, derde, vierde kind worden voor een groter deel vergoed. Zelfs als het gezamenlijke inkomen hoger is dan 194.136 euro, neemt het Rijk bij een tweede, derde en vierde kind twee derde van de kosten van de opvang voor haar rekening.

Beiden werken

Voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag is dat zowel jij als je partner werkt. Dat hoeft niet per se in loondienst te zijn. Ook als zzp’er, artiest of bijvoorbeeld freelancer is het mogelijk om deze toeslag aan te vragen. En het geldt eveneens als je bezig bent aan een erkende opleiding, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgt. Op de websites van Independer en de Belastingdienst kun je berekenen voor hoeveel uur je maximaal recht hebt op kinderopvangtoeslag. Dat wordt bepaald door de ouder die het minste aantal uren werkt. Je kunt alleen toeslagen krijgen voor een goedgekeurde opvang. Deze staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Quote Schat het aantal af te nemen uren vooraf iets te laag en je inkomen iets te hoog in Gjalt Jellesma, BOink

Belangenvereniging BOinK, die ouders vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche, benadrukt dat het belangrijk is om wijzigingen in het inkomen of de opvang zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. ,,We zitten midden in de Kinderopvangtoeslagaffaire’’, zegt woordvoerder Gjalt Jellesma. Om te voorkomen dat ouders onverwacht toeslag terug moeten betalen, is het belangrijk dat de aanvraag klopt en up-to-date is. ,,Kijk of het contract met de opvang klopt, schat het aantal af te nemen uren vooraf iets te laag en je inkomen iets te hoog in’’, adviseert Jellesma.

Fraude

Het is ook mogelijk om de toeslag direct te laten storten op de rekening van de opvang. Dat raadt de belangenvereniging echter stellig af. In het verleden werden ouders zo de dupe van fraude of raakten bij een faillissement hun geld kwijt. ,,Je blijft zelf verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslag. Als er fouten zijn gemaakt bij de aanvraag, klopt de fiscus bij jou aan’’, zegt Jellesma. ,,Geef daarom nooit je DigiD af om de aanvraag door anderen te laten invullen, want jij bent verantwoordelijk dat deze klopt.’’

Daarnaast adviseert de belangenvereniging om het uurtarief van de opvang goed te bekijken. ,,Vooral bij bso’s kan het tarief soms een euro per uur hoger liggen dan de maximum uurprijs’’, zegt Jellesma. ,,Bij het laagste inkomen, betaal je zelf 28 cent per uur voor bso. Als daar nog een euro bij komt, is dat vervelend. Wees je daar van bewust.’’

BOinK werkt samen met de belastingdienst aan een app om ouders duidelijker en toegankelijker uit te leggen hoe het aanvragen van de kinderopvangtoeslag werkt. De toeslagen worden iedere maand op de 20ste dag uitbetaald. Uitzonderingen zijn juli (22-07) en september (21-09).

Wie gaat minder werken?

Het is een veelvoorkomende vraag in gezinnen met jonge kinderen. Wie gaat er minder werken om voor de kinderen te zorgen? Ontmoet – de fictieve – Rob (autoverkoper) en Hanna (kassière bij een supermarkt). Ze hebben twee kinderen. Sanne is 1 en Pieter is 3 jaar. Rob heeft een bruto maandinkomen van 2300 euro (40 uur). Hanna een bruto inkomen van 2000 euro (40 uur). Wat is de beste verdeling qua werk en het kinderdagverblijf (kdv)? Rob en Hanna vinden drie dagen kinderdagverblijf per week het maximum.



Verdeling werk en kinderdagverblijf* Netto inkomen minus netto kinderdagverblijf (kdv),

dit blijft er over onderaan de streep



1. Geen kdv 1943 euro

Rob 40 uur

Hanna werkt niet



2. 2 dagen kdv 2571 euro

Rob 40 uur

Hanna 16 uur



3. 2 dagen kdv 2660 euro

Rob 32 uur

Hanna 24 uur



4. 3 dagen kdv 2846 euro

Rob 40 uur

Hanna 24 uur



5. 3 dagen kdv 2941 euro

Rob 32 uur

Hanna 32 uur



Conclusie: Ook al verdient Rob meer, het komt beter uit als Rob en Hanna de parttime dagen verdelen. En het loont altijd als Hanna werkt.



*In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een tarief van 8 euro per uur

Eten: het is bij veel gezinnen gedoe. In de videoserie Mag ik van tafel? krijgen ouders met moeilijke eters tips en adviezen. In deze aflevering: ligt het eetprobleem van het kind dan toch bij de ouders?