Zuid-Afrikanen inhuren voor Nederlands leger? ‘Zal personeelsprobleem niet oplossen’

Defensie kampt met een personeelstekort op meerdere vlakken. Er staan momenteel 9000 vacatures open, niet alleen voor militairen maar bijvoorbeeld ook monteurs. Daar bovenop komt nog de jaarlijkse zoektocht naar 3500 tot 4000 jongeren om het natuurlijk verloop te ondervangen.

Het personeelstekort is zo groot dat Defensie op zoek moet naar een creatieve oplossing, vindt de Coalitie voor Veiligheid, een samenwerking tussen vakbonden en belangenorganisaties bij Defensie en de politie. De coalitie doet middels een brief aan de Tweede Kamer een oproep tot het werven van militairen uit het buitenland, meldt De Telegraaf.

Europa

Een opmerkelijk voorstel is het wel. Het is wettelijk namelijk alleen toegestaan voor mensen met de Nederlandse nationaliteit om in dienst te treden bij Defensie. De coalitie staat echter niet alleen in hun ideeën. Onlangs kwam D66 al met het voorstel om het werven van defensiepersoneel binnen Europa toe te staan. Dit zal het personeelstekort echter ook niet oplossen volgens de coalitie. Andere Europese landen zitten namelijk met dezelfde problemen en zullen geen militairen ‘over’ hebben. Gemiddeld is vijftig tot twintig procent van de militaire functies in Europa niet ingevuld.

Dick Zandee, defensiespecialist bij het Instituut Clingendael, is niet verrast door het voorstel van de Coalitie voor Veiligheid. ,,Andere landen zoals Duitsland en België zijn er ook al mee bezig.”

Tachtig aanmeldingen

In België mag nu iedereen die Frans of Vlaams spreekt in dienst treden. Tot veel nieuwe militairen heeft dat vooralsnog niet geleid. Tot nu toe zijn er slechts tachtig aanmeldingen. Ook Duitsland wil alle Duitssprekenden toelaten. Zandee: ,,Duitsland heeft een grote pool omdat er grote groepen Duitstaligen in Polen, Oostenrijk en zelfs Hongarije wonen.”

Het Verenigd Koninkrijk haalt al langere tijd defensiepersoneel uit alle landen van het Gemenebest met als enige eis dat ze de Engelse taal spreken. De Fransen gaan nog verder met hun bekende en beruchte Vreemdelingenlegioen: iedereen die wil - Frans of niet - kan zich aanmelden. Het legioen is echter wel een elite-eenheid en de selectieprocedure is zeer streng.

Volgens de Coalitie voor Veiligheid moeten we een voorbeeld nemen aan het Britse model. Defensie zou bij wijze van proef moeten werven in landen die een historische binding hebben met Nederland, zoals Zuid-Afrika.

Gedrag

Een oproep in Zuid-Afrika via sociale media laat zien dat het plan levensvatbaar is: binnen een dag meldden zich al 1500 gegadigden. De Coalitie voor Veiligheid stelt voor om ook te gaan werven in Suriname en Aruba. Toch is defensiespecialist Zandee sceptisch: ,,Alles is meegenomen, maar dit zal het probleem niet oplossen. Daar is het personeelstekort gewoonweg te groot voor.” Zeker het werven in Zuid-Afrika zal niet voldoende uithalen. ,,Te weinig mensen spreken daar goed Nederlands. Dan zijn de kansen groter in Suriname en op de Nederlandse Antillen.”

Mocht Defensie militairen gaan werven uit Zuid-Afrika, Suriname of Aruba, dan zal dat niet zonder slag of stoot gaan, voorspelt Zandee. ,,Taal is nog maar een aspect. Ik voorzie ook culturele problemen, die beginnen al bij het voedsel. Surinamers zijn gewend heel andere dingen te eten dan Nederlanders.” Ook zullen veel militairen volgens de Defensiespecialist moeten wennen aan de Nederlandse directheid. ,,Dit soort dingen gaan allemaal meespelen.”

Politie

Als de proef een succes blijkt, zou de politie volgens de coalitie ook kunnen aanhaken bij het plan en Nederlandssprekend personeel uit het buitenland kunnen halen. Vorig jaar moest de politie nog 16.000 zaken laten vallen door een tekort aan mensen. Bovendien gaan de komende jaren veel agenten met pensioen en zijn nieuwe agenten dan nog in opleiding.

