Zuid-Korea zet computers uit tegen extreem overwerken

Video Met deze 3 tips sta je zonder stress voor een groep mensen

8:00 Natuurlijk is het spannend om voor een groep te staan. Of het nou om 5, 50 of 500 mensen gaat: het is eng als iedereen opeens stil is en naar je kijkt. Als het niet helpt om de mensen in de zaal naakt te visualiseren, heeft Charlotte van 't Wout (carrièrecoach en onze columnist) 3 simpele tips hoe je ontspannen presenteert.