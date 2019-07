Zuid-Koreaanse bazen die personeel ontslaan na intimidatieklachten riskeren cel

Zuid-Koreaanse werkgevers die personeelsleden ontslaan als ze klagen over intimidatie of misbruik riskeren voortaan een gevangenisstraf. Misbruik door machthebbers komt in het Aziatische land zo vaak voor dat er zelfs een woord voor is: gabjil .

Door de nieuwe wet kunnen werkgevers die melders van intimidatie of pestgedrag ontslaan of straffen worden veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 30 miljoen won, omgerekend zo’n 22.000 euro.



Park Jeom-gyu, een activist van arbeidsrechtenorganisatie Workplace Gabjil 119, zegt dat er zelfs met de nieuwe wet nog een lange weg te gaan is. De wet maakt de pestkoppen zelf namelijk niet direct strafbaar, maar alleen werkgevers die slachtoffers straffen voor het uiten van kritiek. ,,Het is wel een zinvolle stap omdat het veiliger zal zijn om intimidatie op het werk te melden”, zegt hij.

Sexy dansen

Uit een recente enquête van de Zuid-Koreaanse overheid bleek dat twee derde van de werknemers weleens pesterijen had meegemaakt, schrijft persbureau AFP. 80 procent is getuige geweest van pestgedrag.



Een aantal voorbeelden van intimidatie op de werkvloer volgens Workplace Gabjil 119: personeel dat gevraagd wordt een essay te schrijven voor kinderen van de manager, sexy dansen voor de baas of zelfs de grijze haren van de leidinggevende verwijderen met een pincet.

Maatregelen

De Zuid-Koreaanse overheid neemt al langer maatregelen om de werkcultuur in het land te verbeteren. Zo besloot de overheid vorig jaar dat de computers van ambtenaren op vrijdag om 19.00 uur op zwart gaan. De ambtenaren zelf waren echter niet heel enthousiast. De overheid meldt dat maar liefst 67,1 procent van hen gevraagd heeft of er voor hen een uitzondering gemaakt kan worden. Eerder werd al een wet goedgekeurd om het maximumaantal werkuren terug te brengen van 68 naar 52 uur per week.



Op het gebied van ouderschapsverlof loopt Zuid-Korea juist voorop: kersverse ouders kunnen er maar liefst 52,6 weken betaald ouderverlof krijgen. Wie er met ouderschapsverlof gaat, krijgt in ieder geval 40 procent van het eerdere loon uitbetaald, met een maximum van 768 euro per maand.



Om werkverslaafde mannen te stimuleren dit verlof op te nemen, doet de Koreaanse overheid er nog een ‘papamaand’-bonus bij: als het verlofjaar van de eerste ouder erop zit (meestal de moeder) en de tweede ouder (de vader) het stokje overneemt, krijgt deze drie maanden lang 100 procent van het loon uitbetaald, met een maximum van 1152 euro per maand.

