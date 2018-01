'Zwanger zijn op een hoge positie zou normaal moeten zijn'

Dat de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zwanger is, leidde vandaag tot vooral positieve reacties. Alhoewel anderen ook opmerken dat het vreemd is om er zo over te juichen. ,,Belachelijk dat dit wereldnieuws is."

Ardern (37) is sinds oktober 2017 premier van Nieuw-Zeeland. In juni verwachten zij en haar man Clarke Gayford, die 'stay at home dad' wordt, hun eerste kindje. Tienduizenden mensen hebben haar aankondiging inmiddels geliked online. ,,Dit is een mooi voorbeeld van emancipatie", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter voor het College voor de Rechten van de Mens. ,,En mooi dat zij ervan uitgaat dat ze haar werk gewoon kan blijven doen. Maar mijn eerste reactie was: belachelijk dat dit wereldnieuws is. De mens plant zich voort, ook in Nieuw-Zeeland. Zwanger zijn op zo'n positie zou in 2018 gewoner moeten zijn."

Pakistan

De Nieuw-Zeelandse is niet de eerste premier, maar wel de eerste Westerse premier die zwanger is tijdens haar premierschap. De BBC zocht uit dat in 1990 Benazir Bhutto als premier van Pakistan beviel van een dochter. Dat was destijds de eerste zwangerschap ter wereld van een gekozen leider.

,,Bij een écht gelijke behandeling tussen man en vrouw zou zo'n zwangerschap geen issue moeten zijn", vervolgt Van Dooijweert. Het zou volgens haar eigenlijk ook gewoon moeten zijn dat een mannelijke premier er even uit is als hij vader wordt. ,,In the end is niemand onmisbaar. Voor iedereen, hoe hoog in rang ook, is er vervanging."

Ardern neemt rondom de bevalling zes weken verlof op. Ze zal in die tijd worden vervangen door vice-premier Winston Peters.

Wouter Bos

Het vrouwennetwerk WomenInc onderschrijft de opvatting van de voorzitter van het College. Zij vinden het belangrijk dat elke vrouw en man keuzevrijheid heeft als het gaat om hun verdeling van werk en zorg. ,,Wanneer mensen in een publieke functie zich uitspreken, net als Wouter Bos destijds publiekelijk aangaf een dag bij zijn kinderen te willen zijn, kan dit een voorbeeld zijn. Het feit dat een premier die kiest voor de combinatie van het moederschap en premierschap zo veel aandacht krijgt, geeft wel aan dat er nog veel winst te behalen valt."

Goede voorbeelden van vrouwen op hoge posities die kinderen krijgen en op hetzelfde niveau blijven werken, zijn er wel, zelfs dichtbij huis. Van Dooijeweert: ,,We hebben achter elkaar koninginnen gehad die kinderen hebben gekregen en gewoon hun werk zijn blijven doen. Ja, ze hebben andere verantwoordelijkheden dan een premier, maar hun werk is óók meer dan een fulltime baan. Kijk maar eens naar Máxima's werkschema...zij moet heel veel naar het buitenland en heeft veel verplichtingen 's avonds."

Dat een zwangerschap van een topvrouw tot discussie leidt, is niet nieuw. Toen Google-topvrouw Marissa Mayer in 2012 zwanger bleek, kreeg ze vooral over haar verloftijd kritiek. Ze nam namelijk nauwelijks verlof op. Daarmee bagatelliseerde ze, zo vonden moeders, de behoefte aan verlof rond de uitgerekende datum. Bovendien zou het niet gezond zijn, op je 37ste een kind krijgen én een bedrijf uit het slop trekken.

Dat de Nieuw-Zeelandse meteen haar vervanging heeft geregeld en aangekondigd, en dat haar man thuisblijft, zal veel kou uit de lucht halen. Een greep uit de positieve reacties op het nieuws van Jacinda Ardern:

'Gefeliciteerd. Jij en je baby zullen voor altijd de koers van de geschiedenis veranderen en ik kan je niet genoeg bedanken!'

'Echt geweldig nieuws... en een kans voor Nieuw-Zeeland om de wereld te laten zien hoe de toekomst eruit kan zien'

'Heel erg gefeliciteerd Jacinda. Je maakt ons trots. Toen ik mijn eerste zoon kreeg, moest ik opstappen omdat er geen zwangerschapsverlof bestond, geen enkele vrouw keerde ooit terug bij dat bedrijf. Kijk hoe ver we zijn gekomen! Je bent een echte pionier en je zwangerschap is zo'n goed signaal.'

