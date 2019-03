Zweedse kunstenaars zoeken werknemer om hele dag betaald niks te doen

Wat is er fijner dan de hele dag niksen? Er nog voor betaald krijgen ook. Twee Zweedse kunstenaars zoeken een professionele nietsnut (m/v) voor een nieuw treinstation in Göteborg. Werktaken zijn er niet en nadat je ’s ochtends inklokt, hoef je verder helemaal niets te doen.

Het inklokken is het enige verplichte aspect aan de functie, valt in de officiële aankondiging te lezen. Als de werknemer inklokt op het nieuwe station Korsvägen, gaat er een installatie met fluoriserend licht aan om aan te geven dat hij of zij aan het ‘werk’ is. Of je daarna een hobby oppakt, wat leest, met je telefoon bezig bent of naar de muur gaat zitten staren, het is aan jou.

Echte baan

Het totale gebrek aan taken daargelaten, gaat het hier verder wel om een echte baan. De nieuwe werknemer heeft recht op vakantietijd en zelfs op pensioen. Het startsalaris bedraagt omgerekend 2060 euro per maand en zal de jaarlijkse loonstijgingen voor Zweedse ambtenaren volgen. Ook wordt rekening gehouden met inflatie.

Een addertje lijkt er vooralsnog niet onder het gras te zitten. Iedereen, overal ter wereld, mag reageren op de nieuwe functie en referenties of speciale vaardigheden zijn niet nodig. Je wordt ook niet opgesloten op het station: je hoeft onder werktijd niet op je werkplek te blijven zitten, maar mag ook buiten iets gaan doen. In de functie ben je geen publieke attractie: je mag zelf kiezen of je je bezigheden uitvoert voor het oog van de reizigers in het station of dat je wat meer of zelfs complete privacy wil. Ben je de baan ondanks alle vrijheid toch zat, dan kan je opstappen en wordt een vervanger gezocht.

Totale controle

Maar waarom een baan waarin je helemaal niks doet? Het project is opgestart door het kunstenaarsduo Simon Goldin en Jakob Senneby, die hopen dat de functie zorgt voor wat reuring op het nieuwe station. Het project is ook hun reactie op de manier waarop het snel groeiende Göteburg de laatste jaren veranderd is, meldt online magazine Atlas Obscura. De thuisbasis van automerk Volvo was eens een echte haven- en industriestad, maar voor de arbeidersklasse is er tegenwoordig minder plaats. Met de nieuwe functie creëren de kunstenaars een baan waarin de werkende totale controle heeft. Ze hopen dat de bijzondere baan een wereldwijd begrip wordt, en dat ‘doen alsof je in Körsvagen zit’ dé uitdrukking wordt voor even niks doen, op een goede manier.

Goldin en Senneby bekostigen de baan met een prijs die zij gewonnen hebben (een bedrag van ongeveer 575.000 euro, uitgereikt door een Zweeds kunstfonds en de Zweedse transportautoriteit). Het geld wordt onder het beheer van een stichting geplaatst en geïnvesteerd zodat het kan groeien en het salaris tot in de oneindigheid uitgekeerd kan worden. In de praktijk zal er wel einde aan de functie zitten. Het nieuwe station is ontworpen om 120 jaar mee te gaan, dus na die tijd is het uit met de pret.

Wie staat te springen om te solliciteren, moet wel nog flink wat geduld hebben. Station Körsvagen is nog in aanbouw tot 2026. De officiële vacature wordt een paar maanden voor ingebruikname geplaatst.