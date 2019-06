Zzp’er moet minstens 16 euro per uur verdienen

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen moet dat een stap dichterbij komen.

Zelfstandigen met een laag uurtarief werken vooral bij de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer. Velen van hen verdienen zelfs minder dan een tientje per uur.

Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021, bevestigen bronnen aan deze site.

Schijnzelfstandigheid

In het regeerakkoord is destijds al afgesproken dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. De coalitiepartijen wilden een minimumtarief voor zzp’ers. Dat moet 125 procent van het minimumloon worden, wat neer zou komen op een uurtarief tussen de 15 en 18 euro. Als je als zzp’er minder verdient, moet het bedrijf je straks in dienst nemen. Nederland telde in 2018 bijna 1,1 miljoen zzp’ers.

Of alle partijen akkoord gaan met een minimumtarief van 16 euro, is nog maar de vraag. Het bedrag ligt aan de onderkant van de bandbreedte, 15 tot 18 euro, die destijds is bepaald.

Te laag

Ook vakbond FNV zei eerder al in deze krant dat ze 18 euro per uur - laat staan 16 - te laag vinden. Om de positie van zelfstandigen te versterken en schijnzelfstandigheid tegen te gaan moet het tarief hoger liggen en zijn aanvullende maatregelen nodig, aldus de bond. ,,Wij vinden een minimumtarief een mooie stap, maar constateren helaas dat het gekozen minimumtarief te laag is en geen oplossing biedt voor de huidige problemen van de zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.”

Dat er een minimumtarief komt voor zzp’ers, vindt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen ,,een goede zaak". ,,We kennen al een wettelijk minimumloon voor mensen in loondienst. Het is logisch dat je, om de kwetsbare zelfstandigen te beschermen, ook een ondergrens vaststelt voor deze groep.” Daarmee voorkom je dat bedrijven mensen ontslaan en als zzp’er inhuren om hetzelfde werk te doen - tegen een lager tarief en onverzekerd. ,,Als de werkgever zegt dat je het werk moet doen voor 10 euro per uur, kun je niet spreken van echt ondernemerschap.”

Daarover ging ook de rechtszaak die de 19-jarige Sytze Ferwerda vorig jaar aanspande tegen maaltijdbezorger Deliveroo. Begin 2018 werden alle 1.900 maaltijdbezorgers van Deliveroo gedwongen om als zzp’er aan de slag te gaan. Ze waren niet meer in dienst van de Britse multinational en konden geen aanspraak maken op zaken als een arbeidsongeschiktheidsverzekering of doorbetaling bij ziekte. De rechter concludeerde dat Deliveroo niet fout zit door bezorgers als zzp’er aan het werk te zetten. De wet verbiedt niet wat Deliveroo deed. Met andere woorden: de politiek is aan zet als ‘we’ willen dat dit soort praktijken niet meer kunnen.

Quote Ruim 1 miljoen zelfstandi­gen gaan van een minimumta­rief geen plezier, maar enkel last hebben Roos Wouters, De Werkvereniging

Roos Wouters van De Werkvereniging, een belangenclub voor onder meer zzp’ers, vindt het minimumtarief ,,een te generieke maatregel voor een werkelijkheid waarin te veel variatie zit”. Ze noemt het een ,,goedbedoelde wet” die meer zekerheid moet geven aan zzp’ers, maar vreest dat diezelfde zzp’er straks zelf moeite moet gaan doen om zekerheid af te dwingen. ,,Zo gaat het altijd, omdat er geen zzp’er aan tafel zit bij het overleg. Kijk naar de wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Maar de uitkomst is dat werkgevers geen risico meer willen lopen en het zekere voor het onzekere nemen door zzp’ers via een payroll-constructie in te huren.”

Bovendien, zegt ze, betekent een minimumtarief in veel branches meteen ook het maximum. Wie 18 of 25 euro als uurtarief hanteerde, kan - gesteund door de wet - met droge ogen terug naar 16 euro. ,,Kortom, ruim 1 miljoen zelfstandigen gaan van een minimumtarief geen plezier, maar enkel last hebben.”

Hypotheek

Behalve een minimumtarief voor arbeid, krijgen starters met een flexibel inkomen meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan beter in kaart worden gebracht hoe stabiel het inkomen van de zelfstandige is. Nu kunnen veel mensen met een flexibel arbeidscontract moeilijk een huis kopen, omdat ze geen loonstroken of jaaropgaven kunnen laten zien bij de bank.

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken: ,,De arbeidsmarkt is enorm veranderd. Er zijn veel mensen die niet meer met een vast contract werken, maar op een andere flexibele manier hun geld verdienen. De banken zien ook wel dat er andere manieren zijn om mensen te toetsen of ze kredietwaardig zijn.” De minister wil zzp’ers met goede vooruitzichten de mogelijkheid geven om een huis te kopen, zonder hen op te zadelen met schulden die ze niet kunnen voldoen. ,,Dit past bij de nieuwe arbeidsmarkt. Vroeger wilden we lang een vast contract, dat gaf zekerheid. Dat hebben we nu minder. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet voor hun eigen inkomen zorgen.”