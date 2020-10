Zzp’ers opgelet: deze zes regelingen kunnen je belastingvoordeel opleveren

werkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Welke belastingvoordelen zijn er eigenlijk voor zzp’ers? Oftewel: waar moet ik op letten in de administratie van mijn eenmanszaak?’

Martijn Pennekamp van ikwordzzper.nl geeft trainingen aan ondernemers; online en via ‘startersloketten’ in 23 gemeenten. ,,Simpel gezegd: de omzet min de kosten en afschrijvingen is je winst. Van dat bedrag mag je nog een aantal posten aftrekken, zo bepaal je uiteindelijk de belastbare winst.’’

Alle kosten die je zakelijk maakt zijn in principe volledig aftrekbaar, leg Jasper Horstink uit. Hij bedacht MoneyMonk, een digitaal boekhoud- en administratieprogramma voor zzp’ers. ,,Heb je gemengde kosten? Bijvoorbeeld een telefoon- of internetabonnement? Dan moet je het privé-gebruik corrigeren. Veel zzp’ers denken over de administratie: ik begin houtje-touwtje en zie het later wel. Zorg dat je financiën vanaf het begin op orde zijn. Weet voor welke regelingen je in aanmerking komt, en hoe je dat moet aantonen.’’

Zo mis je als eenmanszaak geen aftrekposten dit jaar:

1. Houd je uren bij

Zzp’ers die 1225 uur per kalenderjaar aan hun bedrijf besteden, krijgen zelfstandigenaftrek. Ze mogen in 2020 ruim 7000 euro van de winst aftrekken en hoeven daar dus geen belasting over te betalen. Pennekamp: ,,Dat komt neer op minstens drie dagen per week werken.’’

Ben je ook nog eens starter? Binnen de eerste vijf jaar van je bedrijf mag je drie keer ruim 2000 euro extra aftrekken. Pennekamp: ,,In het allereerste jaar is je winst vaak niet zo hoog, een jaar later heb je er misschien meer voordeel van.’’

2. Check de algemene posten

Uren gehaald of niet, elke zzp’er heeft recht op MKB-winstvrijstelling. Over 14 procent van de winst hoef je geen belasting te betalen.

Horstink: ,,Vergeet de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek niet. Investeer je meer dan 2400 euro in bedrijfsmiddelen in het jaar, die apart meer kosten dan 450 euro exclusief btw, dan mag je 28 procent daarvan aftrekken. Heb je tot nu toe net iets minder uitgegeven, maar zie je een grote uitgave aankomen? Je kunt beter nu nog investeren in die nieuwe laptop of camera, dan volgend jaar.’’

3. Creëer overzicht

Horstink: ,,Doe de administratie liefst digitaal. Krijg je een controle, dan heb je met één druk op de knop overzicht en hoef je niet in een papieren agenda of schoenendoos te zoeken.’’

4. Spaar slim voor pensioen

Pennekamp: ,,Stort je pensioen op een beleggingsrekening bij een pensioenfonds. Dan mag je de premie aftrekken. Spaar je ‘gewoon’? Dan krijg je geen rendement. Ook telt je spaarrekening als vermogen, bijvoorbeeld voor de TOZO-regeling. Dat geld moet je eerst opmaken, voordat je voor die regeling in aanmerking komt.’’

5. Scheid privé en zakelijk

Pennekamp: ,,Werk je thuis, dan gebruik je de wifi misschien grotendeels voor werk. Dat percentage mag je als zakelijke kosten opvoeren en je kunt de btw deels terugvragen.’’

Horstink: ,,Sommige zzp’ers betalen de AOV-premie en hypotheek via hun zakelijke rekening, terwijl dat juist privé-kosten zijn. De AOV-premie en betaalde hypotheekrente zijn inderdaad aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting maar voer ze niet als zakelijke kosten op.’’

6. Registreer je ritten

Pennekamp: ,,Neem je de privé-auto voor werk? Je mag je eigen reiskosten met 19 cent per kilometer vergoeden. Houd vanaf de eerste dag een urenregistratie bij. Ook de btw - van de brandstof én onderhoudskosten - mag je terugvragen. Rijd je de auto de helft van de tijd privé? Dan kun je 50 procent terugvragen.’’

Fiets je liever? Pennekamp: ,,Reken ook dan de kilometervergoeding, trek de fiets af van de belasting en vraag de btw op de aankoopprijs terug.’’

