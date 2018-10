Zzp'ers zijn veel blijer in hun werk dan mensen in loondienst

Hoe meer variatie in het werk, hoe tevredener we zijn. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder zelfstandigen en mensen in loondienst.

82,8 procent van de zelfstandigen is tevreden over het werk dat hij of zij doet, bij werknemers is dat 70 procent. Vooral de mensen met veel variatie in werkzaamheden, zijn blij met hun baan. 82,2 procent van de zzp’ers noemt het werk vaak of altijd gevarieerd, bij werknemers ligt dat percentage een stuk lager: 66 procent vindt dat hij of zij veel afwisseling heeft in het werk.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, maken zzp’ers vaak welbewust de keuze om als zelfstandige aan de slag te gaan, vaker dan dat geldt voor mensen in loondienst. ,,Als het een bewuste keuze is, spelen er duidelijke selectiemechanismes een rol. Mensen willen eigen baas zijn omdat ze meer variatie hebben, zelfstandig kunnen werken en autonomie hebben. Dat verklaart ook de verschillen in tevredenheid.”

,,Mensen die niet tevreden zijn over het werk als zelfstandig ondernemer, zullen sneller de neiging hebben om een baan in loondienst te zoeken”, zegt Van Mulligen. Datzelfde geldt voor mensen die het niet prettig vinden om te moeten omgaan met onzekerheid over werk en inkomen.

Nieuwe dingen

Ook bij andere taken die te maken hebben met diversiteit aan werkzaamheden, scoren zzp’ers hoger dan werknemers. Zo zegt 53,9 procent van de ondernemers dat het werk vaak of altijd vereist om nieuwe dingen te leren, bij werknemers is dat 48,4 procent. Ook zeggen zzp’ers vaker creatief te moeten zijn: 76,4 procent ten opzichte van 56,5 procent bij de mensen in loondienst.