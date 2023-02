Alblasserdam vindt aannemer voor renovatie ‘probleemzwembad’: ‘Klus past perfect bij ons’

Na weken van lockdown gaat zwembad wéér dicht: ‘De timing is beroerd, maar veiligheid voor alles’

De gemeente Alblasserdam heeft zwembad Blokweer per direct gesloten nadat in de bak om het bassin roest werd gevonden. Met het incident in de Dordtse Sportboulevard in 2013 in gedachten, toen kukelde een zware lamp naar beneden, is besloten geen enkel risico te nemen.

2 februari