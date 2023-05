Alblasserdam wil vooruit met bouw van miljoenenvilla's naast Park Huis om ‘woningnood te lenigen’

Zo wist een handige Duitser de ontsnapte Blijdorp-gier te vangen: ‘Hij deed het met zijn blote handen’

De gier die vorige maand uit Diergaarde Blijdorp ontsnapte, is weer terecht. Een vogeldeskundige wist haar in de buurt van het Duitse Leipzig te vangen. De opluchting in Rotterdam is groot, vertelt Maarten Vis van de vogelafdeling.