Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Alblasserdam

Bidden is verboden in dit kinder­speel­pa­ra­dijs: ‘Dit gaat veel te ver’

Maar liefst 31 huisregels gelden er in kinderspeelparadijs de Ballebak. Eén van die huisregels is dat bezoekers de Ballebak in Rotterdam-Zuid, Ommoord en Brielle niet mogen bidden. Nathánaël Post van de ChristenUnie-jongerenorganisatie noemde de regel afgelopen week ,,verdrietig” op Twitter. Maar volgens een uitspraak van de Het College van de Rechten van de Mens is het géén verboden huisregel.