Buis van Noordtunnel weer open na brand in personenauto, nog lange files

Gorinchem en Molenlan­den zoeken grondeige­na­ren voor windener­gie

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden zoeken grondeigenaren of initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in het bouwen van windmolens op eigen grond. Van overige inwoners willen de gemeenten via een enquête weten aan welke uitgangspunten nieuwe zoeklocaties voor windenergie moeten voldoen.