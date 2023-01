Cultfilm Ome Cor binnenkort in Landvast: ‘Rotterdamse films doen het bij ons altijd goed’

Die gaat over de door Van Waardenberg gespeelde Ome Cor, die in de problemen raakt als hij fraudeert met zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uiteindelijk belandt hij zelfs in de bak. Ook de moeizame relatie met zijn puberdochter Carola staat centraal.

Bekende Nederlanders

Een vrachtlading aan bekende Nederlanders is te zien op het scherm. Onder andere Huub Stapel, Loes Luca, Thomas Acda, Monic Hendrickx en Gijs Scholten van Aschat duiken op in kleine rollen. Ook Guus Meeuwis, Humberto Tan, Lee Towers, Gerard Cox, Pierre Bokma en zelfs de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn van de partij. Een deel van de opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis.

Aanvankelijk was de film, afgezien van de premiére in het Oude Luxor Theater, alleen te zien op de streamingsdiensten. Daar doet hij het zo goed dat Pathé besloot Ome Cor op het witte doek te brengen. Ook dat is een doorslaand succes en dat is in Landvast niet onopgemerkt gebleven.

Quote Rotterdam­se films doen het bij ons altijd goed Edgar Veen

,,Rotterdamse films doen het bij ons altijd goed’’, zegt Edgar Veen van de bioscoop aan de haven. ,,Zo was Casa Coco met Gerard Cox en Joke Bruijs de best bezochte film van vorig jaar en De Marathon, óók met Martin van Waardenberg, was jaren terug een doorslaand succes. De doelgroep van deze film is toch wat ouder en heeft misschien nou net geen abonnement op een streamingsdienst, dus die mensen willen we graag bedienen.’’

De film is vanaf donderdag 19 januari te zien in Landvast, dat nog nadenkt over een benefietvoorstelling voor het kinderziekenhuis.

