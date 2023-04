Debuut opspelden burgemeester Boersma: deze twee 71-jarige Alblasserdammers kregen dit jaar een lintje

column Jezelf uitdossen als een sinaasap­pel? Naar de optocht gaan? Dat was iets voor de rest van het land

In 2013 vierden we voor het laatst Koninginnedag. Ik was toen net een dag terug van een rondreis door het Midden-Oosten. Van de vluchtelingenkampen en het traangas dook ik zo het festivalterrein op bij mij om de hoek. En ik weet nog goed hoe ik mijn kledingkast overhoop had gehaald, naarstig op zoek naar iets oranjes, en niet verder kwam dan een kleurrijke Koerdische sjaal met een vleugje oranje.