Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Rotterdam

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (19 - 21 mei)

Ben je nog aan het bijkomen van alle Feyenoord-festiviteiten? Dat begrijpen we en gelukkig is het alweer weekend. Alle tijd om te chillen in de zon of gewoon verder te feesten. In Rotterdam is van alles leuks te doen, dus check hier onze weekendtips!