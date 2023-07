Paarden­markt en wielerron­de in Alblasser­dam

Alblasserdam maakt zich op voor de jaarlijkse feestdag, die van de Sint Jacobus Paardenmarkt. Vanaf 08.00 uur gaat het woensdag 26 juli los. In en om de Kerkstraat is er tot 12.00 uur een markt met kraampjes, paarden en pony's. De middag is voor de Wielerronde Alblasserdam.