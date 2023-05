Hij is zo langzaam als wat, maar toch liep Willem (83) acht marathons: ‘Loop altijd alleen, maakt niet uit’

Alblasser­dam springt in de bres voor grote evenemen­ten

Het college van B en W in Alblasserdam heeft Stichting Facilitair Evenementen Alblasserdam (SFEA) met 20.000 euro gered. Dit was nodig omdat anders dit jaar het doorgaan van Koningsdag, de Paardenmarkt, de Wielerronde en het Havenfestival in gevaar was gekomen.