Nannie (67) stopt na bijna halve eeuw als gymdocent in Sliedrecht: ‘Wilde niet huilen waar iedereen bij was’

Het is bijna knap als je als rasechte Sliedrechter, Nannie (67) niet kent. Ze gaf meer dan 40 jaar ouder- en kindgym in het Baggerdorp, maar nu stopt ze ermee. Ondanks een groots afscheid én een koninklijke onderscheiding, is het niet eenvoudig om haar grote liefde los te moeten laten. ,,Ik zal na de zomervakantie pas echt merken hoe het is.’’