Openbaar Ministerie tekent beroep aan tegen levenslange gevangenisstraf voor John S.

Voorstel­ling voor 15.000 jongeren staat op omvallen, binnen drie dagen 7000 euro opgehaald

De voorstelling LOS! van het Rotterdamse theatergezelschap de Klassieken is al geboekt door theaters in het land. Toch is het nog niet zeker of de voorstelling doorgaat, want het is haast onmogelijk om voldoende subsidies te krijgen, vertelt artistiek directeur en regisseur Robin Elstak.