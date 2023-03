Ouderen die slecht ter been zijn moeten nóg langer wachten: omwonenden willen geen lift bij Makado

De voorziening is nodig om het hoogteverschil tussen Nedersassen en Cortgene, waar het gemeentehuis en de bibliotheek zijn, te overbruggen. Met name voor ouderen die slecht ter been zijn, moet de lift uitkomst bieden, verwacht het gemeentebestuur. Dat verwachtte eerder dat de voorziening al lang en breed klaar had kunnen zijn, maar één van de drie omliggende verenigingen van eigenaren (VvE) ligt dwars.

‘Twijfels over veiligheid en overlast’

Dat schrijft wethouder Marten Japenga aan de gemeenteraad: ‘Er waren twijfels over de veiligheid en eventuele overlast die een eventuele lift zou kunnen geven. Vanuit haar ledenvergadering is dan ook negatief gereageerd op het verzoek de lift te bevestigen aan het gebouw’. Ook de winkeliersvereniging staat niet te trappelen, vooral vanwege de aanwezige groep hangjongeren in het gebied. Daarover gaat de gemeente met de club in gesprek. Twee andere VvE’s zijn wel akkoord.

De voorziening is inmiddels al wel besteld en zodra er groen licht is, kan die binnen twaalf weken geleverd worden, zegt Japenga. Voor het zover is, moet nog wel een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dat kan weer voor nieuwe vertraging zorgen, maar Japenga hoopt dat met alle gesprekken met de buurt te voorkomen.

‘Project van de lange adem’

Hij gaat ervan uit dat het voor dit jaar alsnog goed komt: ‘Al met al is het een project van lange adem’, stelt Japenga. ‘Om bij alle partijen hun zorg weg te nemen, te laten participeren en daar het gesprek over te voeren kost veel tijd, overtuigingskracht en geduld’.

