Partij voor de Dieren is verval pand Teerlink beu en wil actie: ‘Al tientallen jaren een frustratie’

Er kwam een petitie, krakers onteigenden het verpauperde pand Teerlink én de gemeente dwong eigenaar Van Pelt om over te gaan tot restauratie. Bijna twee jaar later blijkt dat er nog steeds niks is gebeurd. Daarom trekt de Partij voor de Dieren in Dordrecht aan de bel: ,,Het is één voor twaalf, we willen actie van het college.”